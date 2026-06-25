この記事をまとめると ■日産が「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」を発売 ■R35型GT-Rの最終モデルを象徴するミッドナイトパープルをモチーフとする ■GT-Rロゴや丸形テールランプをデザインに取り入れた限定アイテムとなっている

見る角度で色が変化するダークパープルのクマが爆誕

2025年に生産終了を迎えたR35型GT-Rだが、その精神はいまなお継承されているようだ。というのも、日産は、2026年6月22日、メディコム・トイの人気フィギュアである「BE@RBRICK（ベアブリック）」とのコラボレーションモデル「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」を7月2日より発売することを発表したからだ。

そもそもベアブリックとは何者か。

2001年に誕生したベアブリックは、クマ型のシンプルなフォルムをキャンバスに、アーティストやブランド、映画、アニメなどとコラボレーションを重ねてきた世界的人気フィギュア。時計ブランドやファッションブランドとのコラボはもちろん、現代アートの世界でも高い評価を得ており、「デジタル時代のテディベア」とも呼ばれている存在。

そんなベアブリックと日産がコラボするのはじつは3回目。これまでも2023年と2025年にコラボグッズを発売しているが、3回目となる今回では、いよいよ日産の魂である「GT-R」とのコラボレーションが実現したというわけだ。

今回発売される「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」は、「GT-R FOREVER」をコンセプトとして開発された限定モデル。モチーフとなったのは、2025年8月に生産終了したR35型GT-Rで、最終生産モデルを象徴するミッドナイトパープルを基調としたデザインを採用。

そのカラーリングだけでなく、胸元には「GT-R」ロゴを配置し、さらに腕にはカーボンファイバーの織り目柄が再現され、腰のあたりにはGT-Rの丸形テールランプをイメージしたグラフィックが与えられるなど、全身でGT-Rのアイデンティティが表現されている。

GT-Rが持つ特別な存在感と輝きを受け継いだベアブリック。たとえベアブリックのファンではなかったとしても、GT-Rファンであれば決して見逃すことのできないアイテムとなっている。

「NISSAN GT-R BE@RBRICK 100% & 400%」の価格は、100％サイズ（全高70mm）と400％サイズ（全高280mm）のセットで2万2000円。日産オンラインショップ、日産グローバル本社ブティック、NISSAN CROSSINGにて先着での販売となる。売り切れ必至の数量限定アイテムなだけに、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。

GT-Rは生産終了によってその歴史にひと区切りを付けたが、その存在感は色褪せるどころか、こうしたコラボレーションを通じて新たな世代へと受け継がれていくことになりそうだ。

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