¡Ö²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡ÖÆ²°ÂÎ§¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î8Ç¯´Ö¡×
º£Âç²ñ½éÀï¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤ÎÁª¼êÁü¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯·Ç¤²Â³¤±¤¿¡Ö°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¡×¤À
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÈ¯Â¤«¤éÌó8Ç¯¡£¤½¤Î½é¿Ø¤ÇÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ²°ÂÎ§¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¡¢2ÅÙ¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÀï¤¤È´¤¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÄ©¤àËÌÃæÊÆWÇÕ¡£"10ÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥ó"¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇØÉé¤¦ÃË¤Î"Ì´¤ÈÀ¸¤¤¶¤Þ"¤È¤Ï¡½¡½¡£
Ï¢ºÜ¥³¥é¥à¡ØÆ²°ÂÎ§¤ÎºÇ¿¼Éô¡Ù¡¢½ñÀÒ¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÄÌ¤·¡¢8Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉ¤¤Â³¤±¤ëËÜ»ïÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤½¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2018Ç¯10·î¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Æ²°ÂÁª¼ê¡ÚÆ²°ÂÎ§¡¢8Ç¯ÌÜ¤ÎÅþÃ£ÅÀ¡Û
¥Ô¥Ã¥Á¤ØÂ³¤¯¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀèÆ¬¤Ë¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ10¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡£
ËÌÃæÊÆWÇÕ½éÀï¡¢ÊÆ¥À¥é¥¹¤Ç¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Æ²°ÂÎ§¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¹¶¼é¤ËÀï¤¤È´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¡£2ÅÙ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¡¢·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö2ÅÀº¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ¬¤ºÁê¼ê¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë°ú¤¯¤Î¤Ç¡¢²¡¤·¹þ¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¤È¤¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö2¼ºÅÀÌÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤É¤ÎÁÛÄê¤¬Íè¤Æ¤â½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏËÜÅö¤ËÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
»î¹ç¸å¡¢Æ²°Â¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉ÷³Ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦ÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
8Ç¯Á°¡£²¤½£Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ²°Â¤ò¡¢ËÜ»ï¤Ï¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î2¥õ·îÁ°¤ËÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ÀAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿19ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢WÇÕ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òÌ´¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¼«¿È¡¢Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¸ÞÎØ¤è¤ê¤ä¤Ã¤Ñ¤êWÇÕ¡£¤â¤·¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡ÖWÇÕ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢ÍâÆü¤Î¿·Ê¹¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¡ØÆ²°Â¡¢Æ²°Â......¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ê¶¦¤Ë½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2018Ç¯4·î23ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë
´¿À¼¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ãÉð¼Ô¤¬¡¢8Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢10ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢WÇÕ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤âÌ¿¤òÇ³¤ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î8Ç¯´Ö¤Ï¡¢Æ²°ÂÎ§¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡½¡½¡£¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î»ÈÌ¿´¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Û
2018Ç¯9·î11Æü¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½é¿Ø¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¼å´§20ºÐ¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢¸ÅÁã¡¦¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤Ç¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬¿´»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤äÍ§Ã£¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ê¶¦¤Ë¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
10Âå¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ø²ÃÆþ¡£²¤½£Ä©Àï1Ç¯ÌÜ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¸ø¼°Àï2·å¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¿ô»ú¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡£ÀäÂÐ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÈ¿¹ü¿´¤Ç¼«¿È¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿°Ê¾å¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦½Å¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î½Å°µ¤â¤Ï¤Í¤Î¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¶¦¤Ë¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄ©¤ó¤À2019Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÇ°´ê¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2022Ç¯3·î¡£¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÇÍîÁª¡£AÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥±¥¬¤äÇ¾¿¶¤È¤¦°Ê³°¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡Ê°ËÅì¡Ë½ãÌé¤¯¤ó¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²¶¤¬Èà¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¸ý¤Ç¤Ï¡Ø²¶¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¸«Æ©¤«¤µ¤ì¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤¦¤¨¤Ç¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×
¡Ê¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê±¦¡Ë¤È¶¦¤Ë8Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤È»×¤¨¤ë´ÆÆÄ¡×¤À¤È¸À¤¦
¤½¤Î»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¤¤¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤À¡£
ÍîÁª¤ÎÄ¾¸å¡¢»Ø´ø´±¤ÏÆ²°Â¤¬Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥À¡¦PSV¤ÎÎý½¬¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢É¨¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿³ëÆ£¤äÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òËÜ²»¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ØWÇÕ¤Ç¤ÏÎ§¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ê¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤ÎÌÌÃÌ¸å¡¢Æ²°Â¤ÏPSV¤ÇÌöÆ°¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£¡Ú¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬¿´¤Î¶¯¤µ¤À¡Û
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿2022Ç¯11·î¡£±¿Ì¿¤Î¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡£Æ²°Â¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÁê¼ê¤Ë¶¯Îõ¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Âç²ñÄ¾Á°¡¢Æ²°Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖWÇÕ¤Ï4Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¶²¤ì¤ºÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¡£¼º¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Æ²°ÂÎ§¤é¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡¢À¸¤À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¡Ø²¶¤ò¸«¤í¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ÇÆ²¡¹¤ÈÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ØÌ´¤Ï³ð¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ï³ð¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤í¤Ë¡ØWÇÕ¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ËÌ´¤ò¸«Â³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÌ´¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤ÎÌ´¤Ë°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¡ØÆ²°ÂÎ§¤ÎºÇ¿¼Éô¡Ù¡¿½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2022Ç¯11·î14ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë
2018Ç¯10·î¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤ÇÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î1»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏËÜ»ïÏ¢ºÜ¼èºà¤ÇÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¶´¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕ°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë3Ç¯10¥õ·î¤âAÂåÉ½¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤«¤é¸«Êü¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¡¢WÇÕ¤È¤¤¤¦Ì´ÉñÂæ¤ÇÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤À¡£
¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡ÖµÕ¶Âç¹¥¤¿Í´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÆ²°Â¡£²¿ÅÙÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¤È¤â¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤µ¤¨¤âÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é¶²¤ì¤ºÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¶²¤ì¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¿´¤Î¶¯¤µ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¿´¤Î¶¯¤µ¤À¡×
¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¡¢Å¨¤ÏÁê¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤òÁ´ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤È°ì½ï¡£¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡Ê¶¦¤Ë¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤Ç¤âÆ¨¤²½Ð¤µ¤º¡¢ÈãÈ½¤ò¸Ê¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶ÃÏ¡½¡½¡£
¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¤à¤½Ð¤·¤ÎÌî¿´¤Ç¼«¿È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê²Ð²Ö¤¬¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ø¤ÈÇ³¤¨¹¤¬¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó·âÇË¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë´¿´î¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¡Ö²¶¡×¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ìë¡Û
¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ìë¡£à¸Äá¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤¿ÃË¤Î¸ý¤«¤é¼«Á³¤È¤³¤Ü¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¡×¤È¤¤¤¦¼ç¸ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¸å¡¢¡ØÁª¼êÁ´°÷¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¹¥È16¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¤¬ÂÎ¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤âÀï¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï11ÂÐ11¤ÇÀï¤¦¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï26ÂÐ11¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼«Á³¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ê¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£WÇÕÍ¥¾¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤ò¸Ç¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö²¶¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤·¡¢Ì´¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬ÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡ØÆ²°Â¡¢Íê¤à¤è¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤â¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´î¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¤Ä¤é¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢²¶¤¬´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËÃç´Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤¬¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
WÇÕÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡£ÆÍ¤È´¤±¤¿¥¨¥´¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢µæ¶Ë¤Î¼«¸Êµ¾À·¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤òÊú¤¡¢²²¤»¤º¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ²°ÂÎ§¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤À¡£¡ÚàÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÃËá¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿à10ÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥óá¡Û
Æ²°ÂÎ§¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
Æ´¤ìÂ³¤±¤ëÍýÁÛ¤ÎÁª¼êÁü¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Îº¢¤«¤é°ìÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Î¤³¤È¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤³¤½¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÇÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È¼þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÎÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¿¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡Ê¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
¤Þ¤µ¤Ë¡¢à10ÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥óá¤È¤·¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢º£¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Î»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¢¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¤â¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¡¢Æ²°Â¤Ë¤Ï¤³¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö²¶¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤«¤Ê¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜµ¤¤ÇWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2026Ç¯3·î30ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë
¡ÖWÇÕ¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤Ï²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
¡Ê½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤2026Ç¯6·î1ÆüÈ¯Çä¹æ¡Ë
¡Ö¸ÀÎî¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¡¢É¬¤º±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢²¶¤ËÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«µá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡²¶¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ä¸ÀÆ°¤ÇÌ¥¤»Â³¤±¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬Æ²°ÂÎ§¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤À¡×
¡Ê¶¦¤Ë¡Ø²¶¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ë
À¤´Ö¤Ï¤Þ¤¿Æ²°ÂÎ§¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤È¾Ð¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
·è¾¡¤ÎÃÏ¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²«¶â¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ëàÍ¸À¼Â¹Ô¤ÎÃËá¤Î»Ñ¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò