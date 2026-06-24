『ようこそ実力至上主義の教室へ』第5期、制作決定 描き下ろしビジュアル公開
テレビアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 5th Season』（よう実）が制作されることが発表された。あわせて、続編制作決定を記念した描きおろしアニメビジュアルが公開された。
【画像】意味深…2年生と1年生が並ぶ『ようこそ実力至上主義の教室へ』第4期KV
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
テレビアニメ第4期となる「4th Season 2年生編1学期」最終回が、きょう24日放送された。
【画像】意味深…2年生と1年生が並ぶ『ようこそ実力至上主義の教室へ』第4期KV
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
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