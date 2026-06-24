亀梨和也＆宇野昌磨、“人生初バイト”に挑戦 亀梨は櫻井翔とペスカトーレづくり
歌手・俳優の亀梨和也とフィギュアスケーターの宇野昌磨が、25日放送の日本テレビ系『櫻井・有吉THE夜会SP』（後8：54〜後10：57）に出演し、“人生初バイト”に挑む。
【番組カット】ペスカトーレづくりに挑戦！櫻井翔＆亀梨和也
亀梨は、話題のイタリアンレストランで人生初バイトに挑戦する。飲食店バイトの基本「皿洗い」から15分で6品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、卒なくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う。
そして、“大の肉好き”の宇野は、“川崎町焼肉”の名店でアルバイトする。「人と話すのが苦手」という宇野は、慣れない接客に大苦戦。無事に仕事をやり遂げることができるのか。
さらに、亀梨が先輩・櫻井翔とスタジオで仲良くペスカトーレづくりをする。料理上手な亀梨と、料理の腕前は壊滅的な櫻井。一体どんなパスタが出来上がるのか。
エルフ・荒川が師匠に学び、ワンランク上のライフスタイルを学ぶ恒例企画も放送する。今回は、ヘア＆メイクアップアーティスト・ビューティーディレクターながら女性誌の表紙を飾り、そのライフスタイルが注目を集める小田切ヒロの職場をのぞき見する。“年々若返っている”と話題の小田切。その食事・マッサージ・メイクのこだわりを荒川が学び、最後は小顔＆若返りメイクで荒川が別人級に大変身。スタジオでは、リフトアップ効果抜群の小田切ヒロ流・頭皮ほぐしに宇野とシソンヌ・長谷川忍がもん絶する。
さらに、61歳とは思えない美貌が話題の高島礼子の真夜中散歩をのぞき見。カロリー消費のため銀座から秋葉原まで散歩するも、深夜にスイーツ＆家系ラーメンを爆食する。高島の食べっぷりにスタジオが騒然となる。
【番組カット】ペスカトーレづくりに挑戦！櫻井翔＆亀梨和也
亀梨は、話題のイタリアンレストランで人生初バイトに挑戦する。飲食店バイトの基本「皿洗い」から15分で6品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、卒なくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う。
そして、“大の肉好き”の宇野は、“川崎町焼肉”の名店でアルバイトする。「人と話すのが苦手」という宇野は、慣れない接客に大苦戦。無事に仕事をやり遂げることができるのか。
エルフ・荒川が師匠に学び、ワンランク上のライフスタイルを学ぶ恒例企画も放送する。今回は、ヘア＆メイクアップアーティスト・ビューティーディレクターながら女性誌の表紙を飾り、そのライフスタイルが注目を集める小田切ヒロの職場をのぞき見する。“年々若返っている”と話題の小田切。その食事・マッサージ・メイクのこだわりを荒川が学び、最後は小顔＆若返りメイクで荒川が別人級に大変身。スタジオでは、リフトアップ効果抜群の小田切ヒロ流・頭皮ほぐしに宇野とシソンヌ・長谷川忍がもん絶する。
さらに、61歳とは思えない美貌が話題の高島礼子の真夜中散歩をのぞき見。カロリー消費のため銀座から秋葉原まで散歩するも、深夜にスイーツ＆家系ラーメンを爆食する。高島の食べっぷりにスタジオが騒然となる。