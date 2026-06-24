【どうぶつの森×サーティワン】初コラボが7月1日登場 “夏の島”イメージの新作フレーバーや限定サンデーなど
【モデルプレス＝2026/06/24】サーティワン アイスクリームでは、任天堂の人気ゲームシリーズ「どうぶつの森」との初コラボレーションを7月1日 （水）より実施。「どうぶつの森」の舞台である島を表現した新フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」のほか、ゲームの世界観を堪能できるメニューが多数展開される。
【写真】どうぶつの森×サーティワン＜全ラインナップ＞
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」は、グリーンのナシ風味アイスクリームで森を、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現。ゲーム中の海や川に現れる魚影を再現したサーティワン初となる「サカナ型おかし」入りで、食感も楽しめる。
おすすめの組み合わせは、優雅な味わいが楽しめる「マスクメロン」と、ミントの爽やかさにパチパチとした食感が加わる「ポッピングシャワー」。より夏らしい味わいを堪能できる。
「プレゼントボックス シングルサンデー」は、島の空に浮かぶ風船付きのプレゼントボックスをモチーフにしており、しずえ＆とたけけのピックと、大きな風船のピックがセットに。「夜の島 ダブルサンデー」は、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされるほか、夜の島に登場するおばけのゆうたろうをデザインした「ひんやり保冷剤 -バンド付き-」が付いてくる。
ジョニーのピックを飾った「ジョニーの漂着ブルーソーダ」は、カップに北半球の7月に出現する海の生き物が描かれており、島の海辺の雰囲気を感じながら暑い夏にぴったりの味わいを楽しめる。
また、島にどうぶつたちが集まった様子を表現した「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」も登場。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島が立体的に表現され、ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンはチョコレートで再現されている。フレーバーは、人気のポッピングシャワーとチョコレートチップの組み合わせ。周囲のフィルムにもどうぶつたちがデザインされているほか、付属のどうぶつたちのピックを自由に飾ることで、自分だけの島を完成させることができる。
アイスが提供されるカップも限定デザインとなり、「どうぶつの森 ダブルカップ」のほか、旗のピックが付いた「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」が登場。「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」にはラバー素材の「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いており、ペンやポーチのファスナーなど様々な場所に装着できる。夏の手土産やパーティーにもおすすめな持ち帰りボックスは、「どうぶつの森 スペシャルセット」「どうぶつの森 バラエティボックス」の限定デザインで展開される。
さらに、Nintendo Switch用ソフト「あつまれ どうぶつの森」のゲーム内において、7月1日より「サーティワン島」が公開される。夏にぴったりな陽気な空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映えする花壇が広がるアミューズメントエリアが設置されている。マイホームの1階は店頭さながらの再現度を誇り、2階には歴代ユニフォームなどが並ぶミュージアムが展開される。（modelpress編集部）
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◆新作フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」
「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」は、グリーンのナシ風味アイスクリームで森を、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現。ゲーム中の海や川に現れる魚影を再現したサーティワン初となる「サカナ型おかし」入りで、食感も楽しめる。
◆人気キャラのピック付きサンデー＆ドリンク
「プレゼントボックス シングルサンデー」は、島の空に浮かぶ風船付きのプレゼントボックスをモチーフにしており、しずえ＆とたけけのピックと、大きな風船のピックがセットに。「夜の島 ダブルサンデー」は、博物館とフータ＆フーコのピックがデコレーションされるほか、夜の島に登場するおばけのゆうたろうをデザインした「ひんやり保冷剤 -バンド付き-」が付いてくる。
ジョニーのピックを飾った「ジョニーの漂着ブルーソーダ」は、カップに北半球の7月に出現する海の生き物が描かれており、島の海辺の雰囲気を感じながら暑い夏にぴったりの味わいを楽しめる。
◆にぎやかな島を表現した特製アイスクリームケーキ
また、島にどうぶつたちが集まった様子を表現した「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」も登場。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島が立体的に表現され、ゲームでおなじみのかせきやベルぶくろ、葉っぱのアイコンはチョコレートで再現されている。フレーバーは、人気のポッピングシャワーとチョコレートチップの組み合わせ。周囲のフィルムにもどうぶつたちがデザインされているほか、付属のどうぶつたちのピックを自由に飾ることで、自分だけの島を完成させることができる。
◆限定デザインのパッケージ
アイスが提供されるカップも限定デザインとなり、「どうぶつの森 ダブルカップ」のほか、旗のピックが付いた「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」が登場。「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」にはラバー素材の「まめきち＆つぶきち 2連スプーンチャーム」が付いており、ペンやポーチのファスナーなど様々な場所に装着できる。夏の手土産やパーティーにもおすすめな持ち帰りボックスは、「どうぶつの森 スペシャルセット」「どうぶつの森 バラエティボックス」の限定デザインで展開される。
◆「あつまれ どうぶつの森」ゲーム内に「サーティワン島」登場
さらに、Nintendo Switch用ソフト「あつまれ どうぶつの森」のゲーム内において、7月1日より「サーティワン島」が公開される。夏にぴったりな陽気な空間に、昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、写真映えする花壇が広がるアミューズメントエリアが設置されている。マイホームの1階は店頭さながらの再現度を誇り、2階には歴代ユニフォームなどが並ぶミュージアムが展開される。（modelpress編集部）
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