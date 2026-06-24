大阪で温泉地の人気スイーツが買える　由布院・有馬・鬼怒川から選りすぐりの逸品が集結

大阪・大丸梅田店にご当地温泉スイーツが集結する。2026年6月24日から30日の期間限定で販売されるのは、由布院温泉（大分県）、有馬温泉（兵庫県）、鬼怒川温泉（栃木県）で人気のスイーツ。いったいどんなラインナップなのか。

温泉街にある人気店が出店！ ご当地ならではの特別感

週替わりでさまざまなお菓子が登場する大丸梅田店の「お菓子なパレード」に、温泉地の楽しみのひとつであるご当地スイーツがやってくる。地元の特産品や食材を使ったものや、人気店のユニークな商品など、特別感のあるスイーツが並ぶ。

大分県の由布院温泉からは、「『珈琲やワイン、そしてジャズ』によく合う洋風な和菓子」（同社）がテーマの『ジャズとようかん』の商品が登場。ピアノの鍵盤が描かれた「ジャズ羊羹」は、沖縄黒糖使用の羊羹のなかにドライいちじくが入ったもの。夏の時期限定の『ジャズ羊羹 apple&ginger』は、シャキシャキ食感のりんごが入った涼しげな羊羹だ。

ジャズ羊羹 classic（1本）税込3240円

ほかにも、表面に波模様があしらわれた洋風な最中や、姉妹ブランド『WAX & WANE SHOW』のブラックペッパーが効いた「テリーヌチーズケーキ」など、大人のスイーツが並ぶ。

YAMAVICOもなか（3個入）税込1080円

兵庫県の有馬温泉からは、チーズケーキとスペシャリティコーヒーの専門店『うわなり珈琲』のチーズケーキが販売される。地元の生乳や卵など原材料にこだわっており、「しっとりなめらか、甘さ控えめ」（同社）のベイクドチーズケーキだという。

有馬温泉チーズケーキ（4号ホール）税込2400円

また、牛乳で割るだけでカフェオレがつくれる「カフェオレベース」も登場する。簡単にカフェのような本格味わいが楽しめるのはうれしい。

カフェオレベース 無糖／加糖／デカフェ（1本）各税込1650円

栃木県・鬼怒川温泉からは、那須高原のジャージー牛乳を使用したスイーツが登場。ティラミスクリームとバタークッキーが詰まった瓶の「ミルクティラミス」や、ホイップチョコとラズベリー果肉がサンドされた「エアインチョコサンドクッキー」など、「濃厚でありながら爽やかな味わいが楽しめる、可愛らしいスイーツ」（同社）が勢揃い。

これらのミルクスイーツを展開する菓子会社の『ジャージーモウモウ』は、国内の乳牛の0.8％程度の貴重なミルクであるジャージー牛乳のおいしさをスイーツに込めている。

ミルクティラミス（1個）税込480円

実際に温泉地を訪れられなくても、ご当地の温泉スイーツでちょっぴり旅行気分を味わえそうだ。

「お菓子なパレード」

場所：大丸梅田店 地1階 西 出入口を出てすぐのエレベーター前

期間：2026年6月24日〜30日

「お菓子なパレード」開催場所

【画像】温泉地で人気のスイーツが大丸梅田店に集結！ 商品一覧（5枚）