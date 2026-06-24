Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.5¡×¤òByteDance¤¬È¯É½¡¢ºÇÂç50¸Ä¤Î»²¾ÈÁÇºà¤«¤éºÇÂç30ÉÃ¤ÎÆ°²è¤òÀ¸À®²ÄÇ½
ByteDance¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤Ç¤¢¤ë²Ð»³°úú²(Volcano Engine)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖFORCE¸¶Æ°ÎÏÂç²ñ¡×¤Ç¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Seedance 2.5¤Ï²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»À¼¤Ê¤É¤ò´Þ¤àºÇÂç50¸Ä¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë»²¾ÈÁÇºà¤òÆþÎÏ¤Ç¤¡¢1²ó¤ÎÀ¸À®¤ÇºÇÄ¹30ÉÃ¤ÎÆ°²è¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Seedance 2.5 feature list points to longer AI video clips - RuntimeWire
ByteDance's Seedance 2.5 breaks the 30-second barrier for AI video generation
https://the-decoder.com/bytedances-seedance-2-5-breaks-the-30-second-barrier-for-ai-video-generation/
Seedance 2.5¤Ï2026Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¡¦Seedance 2.0¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Seedance 2.0¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ°²èÀ¸À®AI¤Ê¤Î¤«¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤òÆÉ¤à¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
TikTok³«È¯¸µ¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×¤òÈ¯É½¡¢ºÇÂç9Ëç¤Î²èÁü¤ÈºÇÂç3ËÜ¤ò»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÆþÎÏ²ÄÇ½ - GIGAZINE
Á°À¤Âå¤ÎSeedance 2.0¤ÏºÇÂç15ÉÃ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï1²ó¤ËÀ¸À®¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤ÎÄ¹¤µ¤¬30ÉÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÌÌÅ¾´¹¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÊÑ²½¤ò´Þ¤à±ÇÁü¤ò°ìÂ³¤¤Çºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¤¹¹ð¤ä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢Êª¸ìÀ¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËSeedance 2.5¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬°Ê²¼¡£
Seedance 2.5 is mythos moment of Video Models
> more than 30 seconds
> 4k resolution
> prompt adherence is on another level that we never seen before
> our reports was right , this is why follow us and join our server
> July will be do much fun https://t.co/kMtbXxZ64i pic.twitter.com/g3ifpxZ2YP— Chetaslua (@chetaslua) June 23, 2026
¤Þ¤¿¡¢Seedance 2.5¤Ç¤ÏºÇÂç50¸Ä¤Î»²¾ÈÁÇºà¤ò°·¤¨¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¡£Seedance 2.0¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÁü¤äÆ°²è¡¢²»À¼¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÊª¡¢¾¦ÉÊ¡¢ÇØ·Ê¡¢²èÌÌ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢²»À¼¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤ä±é½Ð¤Î°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆþÎÏ²ÄÇ½·Á¼°¤äÁÇºà¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Î¾å¸Â¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Seedance 2.5 supports
- 30-second native video output in a single clip
- 50 full-modal reference materials
- Enhanced controllability for video generation & editing#Seedance pic.twitter.com/eWG0jiWSwT— Alisa Qian (@alisaqqt) June 23, 2026
ByteDance¤Ï¡¢Seedance 2.5¤Ç¤ÏÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÔ½¸¤ÎÁàºîÀ¤â¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎSeedance 2.0¤â»²¾ÈÁÇºà¤ò´ð¤Ë¹½¿Þ¡¢Æ°¤¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¡¢²»À¼¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¡¢»Ø¼¨¤Ë±è¤Ã¤¿À¸À®¤äÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï±ÇÁüÁ´ÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤êºÙ¤«¤ÊÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Holy Shit Seedance 2.5 is Insane ????
> ByteDance just announced it, general release early July
> 30 second videos in a single generation
> references up to 50 inputs - images, video, audio
> 4K output, edit the whole thing with just text
> "make a 30s CM from this product photo +¡Ä https://t.co/gl6vq5gb03 pic.twitter.com/M2OMlQxTdI— Chetaslua (@chetaslua) June 23, 2026
AIÆ°²èºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎRenoise¤Ï¡¢Seedance 2.5¤òÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¼°¸ø³«¸å¤Ë¤ÏByteDance¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Seedance 2.5 is coming to Renoise
¢ª 30-second native video output in a single clip
¢ª Up to 50 multimodal reference inputs
¢ª Native 4K video generation
Stay tuned pic.twitter.com/JaCMwrNTDD— Renoise (@renoiseai) June 23, 2026
Seedance¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯7·î¾å½Ü¤ËÀµ¼°Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¡¢²Á³Ê¡¢API¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ê¤É¤Ïµ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£