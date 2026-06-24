ByteDance¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤Ç¤¢¤ë²Ð»³°úú²(Volcano Engine)¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖFORCE¸¶Æ°ÎÏÂç²ñ¡×¤Ç¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.5¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Seedance 2.5¤Ï²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»À¼¤Ê¤É¤ò´Þ¤àºÇÂç50¸Ä¤Î¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ë»²¾ÈÁÇºà¤òÆþÎÏ¤Ç¤­¡¢1²ó¤ÎÀ¸À®¤ÇºÇÄ¹30ÉÃ¤ÎÆ°²è¤ò½ÐÎÏ¤Ç¤­¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

Seedance 2.5 feature list points to longer AI video clips - RuntimeWire

https://runtimewire.com/article/bytedance-confirms-seedance-2-5-for-early-july-with-30-second-ai-video

ByteDance's Seedance 2.5 breaks the 30-second barrier for AI video generation

https://the-decoder.com/bytedances-seedance-2-5-breaks-the-30-second-barrier-for-ai-video-generation/

Seedance 2.5¤Ï2026Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æ°²èÀ¸À®AI¡¦Seedance 2.0¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Seedance 2.0¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ°²èÀ¸À®AI¤Ê¤Î¤«¤Ï°Ê²¼¤Îµ­»ö¤òÆÉ¤à¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

TikTok³«È¯¸µ¤¬Æ°²èÀ¸À®AI¡ÖSeedance 2.0¡×¤òÈ¯É½¡¢ºÇÂç9Ëç¤Î²èÁü¤ÈºÇÂç3ËÜ¤ò»²¹Í»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÆþÎÏ²ÄÇ½ - GIGAZINE



Á°À¤Âå¤ÎSeedance 2.0¤ÏºÇÂç15ÉÃ¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï1²ó¤ËÀ¸À®¤Ç¤­¤ë±ÇÁü¤ÎÄ¹¤µ¤¬30ÉÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÌÌÅ¾´¹¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÊÑ²½¤ò´Þ¤à±ÇÁü¤ò°ìÂ³¤­¤Çºî¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¤¹­¹ð¤ä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢Êª¸ìÀ­¤Î¤¢¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¼ÂºÝ¤ËSeedance 2.5¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬°Ê²¼¡£



¤Þ¤¿¡¢Seedance 2.5¤Ç¤ÏºÇÂç50¸Ä¤Î»²¾ÈÁÇºà¤ò°·¤¨¤ë¤Î¤âÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¡£Seedance 2.0¤Ï¥Æ¥­¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢²èÁü¤äÆ°²è¡¢²»À¼¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÊª¡¢¾¦ÉÊ¡¢ÇØ·Ê¡¢²èÌÌ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢²»À¼¤Î»²¹Í»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ä¾ìÌÌ¤Ç¤â¸«¤¿ÌÜ¤ä±é½Ð¤Î°ì´ÓÀ­¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆþÎÏ²ÄÇ½·Á¼°¤äÁÇºà¤Î¼ïÎà¤´¤È¤Î¾å¸Â¤Ïµ­»öºîÀ®»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£



ByteDance¤Ï¡¢Seedance 2.5¤Ç¤ÏÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÔ½¸¤ÎÁàºîÀ­¤â¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎSeedance 2.0¤â»²¾ÈÁÇºà¤ò´ð¤Ë¹½¿Þ¡¢Æ°¤­¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¡¢²»À¼¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¡¢»Ø¼¨¤Ë±è¤Ã¤¿À¸À®¤äÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Seedance 2.5¤Ç¤Ï±ÇÁüÁ´ÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÍÑÅÓ¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤êºÙ¤«¤ÊÀ©¸æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£



AIÆ°²èºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎRenoise¤Ï¡¢Seedance 2.5¤òÆ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¼°¸ø³«¸å¤Ë¤ÏByteDance¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê³°¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤à²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



Seedance¤Ï´ë¶È¸þ¤±¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯7·î¾å½Ü¤ËÀµ¼°Äó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¡¢²Á³Ê¡¢API¤ÎÄó¶¡ÊýË¡¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ê¤É¤Ïµ­»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£