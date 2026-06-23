ロッテ（東京都新宿区）のロングセラーブランド「コアラのマーチ」シリーズの新商品「コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞」が7月7日に発売されます。

【画像】紫色のビスケット＆青いチョコ…何味になっているんだ？ ハンディファン、エビフライ…コアラのマーチ“新絵柄”も一挙にチェック！

同社は、東京・原宿を中心に広がる「KAWAIIカルチャー」に着目し、ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、思わず中を割って確かめたくなる驚きを生み出し、見た瞬間から楽しく、誰かに見せたくなる、新しいコアラのマーチを開発。

紫色のビスケットと、甘酸っぱいソーダ味の青いチョコレートが特徴になっています。発売日の七夕にちなみ、好奇心旺盛な「ドレミくん」と「ミレドちゃん」が出会った「ユニコーンコアラ」が新絵柄として仲間入りしています。

商品を開発したマーケティング本部第一ブランド戦略部焼き菓子企画課・山本千波さんは、新商品の試作品を見た「同僚たちがほぼ例外なく『えっ、これ何味？』と不思議がり、中身がソーダ味ということを知って驚いたりと、パッケージのない試作段階でも社内で会話が弾みました。本品をきっかけに、これまであまり会話の機会がなかった他のメンバーからも話しかけられることが増え、本品のコミュニケーションを生み出す力に自信を深めました」と述懐。

さらに、「最近は、Z世代・α世代を中心に、味だけでなく、色合いや世界観、写真を撮りたくなる見た目まで含めて楽しむコミュニケーションが広がっています。かわいいものや不思議なものを見つけると、友だち同士で共有したり、SNSに投稿したりすることも当たり前になっています」といい、「原宿のKAWAIIカルチャーも、そんな楽しみ方を象徴する存在の一つだと考えています。コアラのマーチ＜ファンタジーソーダ＞も、袋を開けた瞬間の驚きや、割った瞬間のワクワク感を通じて、思わず誰かに見せたくなるような商品を目指しました。食べるだけで終わらず、会話やリアクションまで楽しめる、新しいコアラのマーチです。ぜひ、友だちや家族と一緒に、『何これ！？』の驚きを体験していただけたらうれしいです」とコメントを寄せています。