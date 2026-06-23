浅野忠信の18歳年下妻・中田クルミ、“ラブラブ”イタリアでの密着夫婦ショット公開「素敵すぎる」「映画みたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/23】俳優・浅野忠信の妻で女優の中田クルミが6月22日、自身のInstagramを更新。浅野との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】浅野忠信の18歳年下妻「映画みたい」イタリアでのラブラブ夫婦ショット
中田は「＠ralphlauren」とアメリカのブランド・ラルフローレンをメンション。「素敵な旅をありがとうございました」と続け、写真を投稿した。光沢感のあるネイビーのキャミソールドレスを身に着けた中田は、ネイビーストライプのセットアップを合わせた浅野と顔をぴったり寄せて並んで座ったり、手をつないで歩いたりなど仲睦まじい様子が伺えるショットを披露している。
この投稿には「素敵すぎる夫婦ショット」「仲良し夫婦で最高」「映画みたい」「ラブラブ」「お似合いの2人」「美男美女で眼福です」「ファッションも絵になります」「幸せオーラに包まれてる」などとコメントが寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
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【写真】浅野忠信の18歳年下妻「映画みたい」イタリアでのラブラブ夫婦ショット
◆中田クルミ、夫・浅野忠信との2ショット公開
中田は「＠ralphlauren」とアメリカのブランド・ラルフローレンをメンション。「素敵な旅をありがとうございました」と続け、写真を投稿した。光沢感のあるネイビーのキャミソールドレスを身に着けた中田は、ネイビーストライプのセットアップを合わせた浅野と顔をぴったり寄せて並んで座ったり、手をつないで歩いたりなど仲睦まじい様子が伺えるショットを披露している。
◆中田クルミの投稿に反響
この投稿には「素敵すぎる夫婦ショット」「仲良し夫婦で最高」「映画みたい」「ラブラブ」「お似合いの2人」「美男美女で眼福です」「ファッションも絵になります」「幸せオーラに包まれてる」などとコメントが寄せられている。
中田は浅野と2022年8月に結婚を発表。当時18歳の年の差婚として注目を浴びていた。（modelpress編集部）
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