グラビアアイドルでコスプレイヤー、タレントの阿波みなみ（29）が22日夜、Xを更新。うつ病を告白した。

「実はわたしは『うつ病』です。18歳の時に診断されて精神科にも10年通ってます」と明かした。

「最近はずっと鬱です。何をしてても楽しくなくて 何をして生きるのが 正解なのか分からない。しにたいとさえ思います。それでも支えになってるのが ファンの皆さんです」と感謝。

「公表は控えてたけど 最近はXも更新できなくて 心配かけたくなくて公表しました。こんな時もあるよね。って分かってるけどつらいなあ。なんで生きてるのかなあ」と投げかけた上で、最後に「もっと強くなれればなあ。ああ、しんどいね」と締めくくった。

阿波のXフォロワーは約19万人。プロフィル欄に自身で「《あんたたちのオカン『令和のドラえもん』こと阿波(あわ)みなみです／マルチタレントとして活動中。愛犬ポテトとダイエット中」などと記している。

今年1月、神奈川県内の大型パチンコ、パチスロ店での握手会イベントを巡って「ファンの方を1人も呼ぶことができず本当に申し訳ありませんでした。もうこれから握手会に並んでくれる人を増やすにはどうしたらいいか分かりません。皆様アドバイスをどうかお願いします」とポスト。店内に1人でぽつんとたたずむ写真も公開した。