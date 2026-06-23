開催：2026.6.23

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 1 - 2 [ロイヤルズ]

MLBの試合が23日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

2回表、6番 レーン・トーマス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 TB 0-1 KC

5回表、1番 カーター・ジェンセン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 TB 0-2 KC

5回裏、1番 ヤンディ・ディアス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 1-2 KC

試合は1対2でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで5勝5敗0S。負け投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで6勝4敗0S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝4敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-23 09:58:07 更新