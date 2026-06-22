越谷アルファーズが帰化選手のダマムッサを獲得…今季B1で22試合出場のビッグマン

6月22日、越谷アルファーズは、島根スサノオマジックに所属していたダマムッサと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。

ベナン共和国出身で現在29歳のダマは、207センチ97キロのパワーフォワード兼センター。イースタン・イリノイ大学からポルトガル、フランス、スペイン、ボリビアのクラブを経て、2019－20シーズンにベルテックス静岡へ加入した。その後はサンロッカーズ渋谷への期限付移籍、岩手ビッグブルズ、香川ファイブアローズを経て、2025年12月に日本国籍を取得。2025－26シーズン途中から島根でプレーした。

今シーズンは島根でB1リーグ戦22試合に出場し、1試合平均10分7秒のプレータイムで3.3得点、1.9リバウンド、0.6アシストを記録。越谷はクラブ公式サイトで「リバウンドを奪いとり、そのまま速攻に参加できる高い機動力をもったアスレチックビッグ」と紹介している。

ダマはクラブを通じて、「このたび、私を信頼し、この機会を与えてくださったクラブに心から感謝しています」とコメント。「キャリアにおける新たな挑戦をスタートするにあたり、チームにエネルギーを与え、献身的な姿勢をお見せしたいと思っています。ファンの皆さんにお会いし、地域の皆さんとのつながりを深め、コートの中でも外でも毎日全力を尽くせることを楽しみにしています」と意気込みを示した。





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