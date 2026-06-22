この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、YouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」にて、「朝から眠い人、実は朝ごはんで損してます 仕事も育児・家事もシャキッとスタートさせるための朝食の選び方」と題した動画を公開した。動画では、朝の眠気と朝食の関係について解説し、シャキッと1日をスタートさせるための主食選びの重要性を語っている。



「朝しっかり食べたのに、10時ごろになると眠い」「しっかり寝ているのになぜ？」と感じる原因について、むらまつ氏は「睡眠不足だけが原因じゃないかもしれません」と指摘する。朝ごはんを食べていない、または眠れていないということではなく、「朝ごはんの食べ方が原因であることが多い」という。例えば、菓子パンや甘いシリアルなど、甘いもの中心の朝食は手軽で満足感があるが、血糖値が急上昇しやすく、その後急激に下がるため、眠気やだるさに繋がってしまうと説明した。



そこでむらまつ氏がおすすめするのが、血糖値が急激に上がりにくい朝食の組み合わせである。パンだけでなく、卵やチーズ、ヨーグルト、スープを添えることで、体への負担はかなり変わるという。また、毎日食べる主食だからこそ「中身がわかるものを選ぶ」ことの重要性にも言及。市販のパンはどのような材料がどれくらい使われているか分かりにくいため、安心安全な材料で作る「手作りパン」を提案した。



手作りと聞くと面倒なイメージがあるが、面倒なのは小麦パンの場合であり、米粉パンやグルテンフリーのパンであれば「こねる作業がそもそもいらないレシピが多い」と解説。「私は40分で洗い物を出さずにキッチン用ポリ袋で作ってしまう」と、手軽に作れる独自の方法も紹介している。



動画の最後では、「主食を見直すだけでも体は変わる」と結論づけた。毎日続ける食事だからこそ、自身が安心できる選択肢を知り、無理なくできることから試していくことが、仕事や家事を元気にスタートさせるための第一歩になりそうだ。