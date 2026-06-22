【グラビア】表紙・巻頭はモーニング娘。′26の牧野真莉愛さん！「週刊ヤングマガジン30号」のグラビア公開卒業前のラストグラビアを披露
【週刊ヤングマガジン 2026年30号】 6月22日 発売 価格：510円
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(C)KAZUYUKI EBISAWA（makiura office）／ヤンマガWeb
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本日6月22日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年30号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
表紙・巻頭には、モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが登場。モー娘。卒業前のラストグラビアとなり、応募者全員当選プレゼントも実施される。
また、巻中では女優・出口元絵さんの人生初グラビアを披露。巻末にはSUPER☆GiRLS・鎌田彩樺さんのグラビアが掲載されている。
さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。【牧野真莉愛さん】 【出口元絵さん】 【鎌田彩樺さん】
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