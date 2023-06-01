ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。予想外の大差で敗れた第3節の対戦相手・スウェーデンに対して、日本ファンから様々な声があがっている。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。

スウェーデンは第1節でチュニジア相手に5-1で勝利していた。予想外ともいえるスウェーデンの大敗に日本ファンも注目。X上では、特にオランダの強力なサイド攻撃に対するスウェーデンの守備対応のまずさに言及が相次いだ。

「スウェーデンのサイドの守備が弱すぎ。日本もつけ入る隙がありそう」

「サイドから足元のクロスでやられてばっかり。弱点だね」

「スウェーデン観てるとサイドからIJが何とかしてくれそう感やばい」

「オランダのサイド攻撃封じてた日本は守備良くやれてたのが分かりました」

「攻撃迫力あったけど、サイド攻撃に弱すぎたな」

「スウェーデンザルすぎんか？」

「スウェーデンは攻撃陣に比べて守備陣が貧弱すぎるだろ……」

「プレスがゆるいしサイドからのグラウンダーに脆い」

「スウェーデンはサイドの守備が緩かった」

日本は今日、メキシコ・モンテレイでチュニジアとの第2戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）