「今日好き」れんねねカップル、腕組み・ほっぺツンでラブラブオーラ全開 ステージ裏での“キュン”エピソードも【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）でに参加していた“れん”こと五十嵐蓮、“ねね”こと日向袮音が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「今日好き」カップル、ラブラブオーラ全開でランウェイ闊歩
ネクタイ制服姿で登場した2人は、腕を組みながら観客に手を振りランウェイに登場。トップでは、五十嵐が日向の頬に指をあてるポーズなど、仲睦まじい姿を見せた。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「ラヨーン編」にてカップル成立した2人。今回MCパートでお互いの好きな所を尋ねられると、日向は「顔が好きなのはもちろんなんですが、今日ステージ裏でネクタイが曲がっていて、それを直してくれて。そういった優しいとこが大好きです！」とバックステージでキュンとしたエピソードを嬉しそうに語っていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」カップル、ラブラブオーラ全開でランウェイ闊歩
◆れんねねカップル、ラブラブオーラ全開
ネクタイ制服姿で登場した2人は、腕を組みながら観客に手を振りランウェイに登場。トップでは、五十嵐が日向の頬に指をあてるポーズなど、仲睦まじい姿を見せた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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