「今日好き」れんねねカップル、腕組み・ほっぺツンでラブラブオーラ全開 ステージ裏での“キュン”エピソードも【オキコレ2026】

「今日好き」れんねねカップル、腕組み・ほっぺツンでラブラブオーラ全開 ステージ裏での“キュン”エピソードも【オキコレ2026】