サッカー男子日本代表の森保一監督の次男で、ユーチューバー「けーご」こと圭悟さんが２０日、都内で行われた日本代表応援イベントに出席した。

勝ち点１をつかんだオランダ戦は現地観戦。「現地のサポーターの熱がすごい。（会場は）オランダ代表のサポーター７割だったけど、声量では負けてなかった。２点目の同点に追い付くシーンは、日本のスタジアムのような雰囲気とパワーを感じた。代表のレベルも、サポーターの熱も大きい」と振り返った。

父とは「話していないし、連絡もとっていない」という。家族としての印象については「僕に２歳の息子がいて、（父にとって）初孫。いつもにこにこしている。サッカーではみれない顔をしている。家族と会っているときはリラックスしているんだなと思う」と笑顔で明かした。

イベントには那須大亮さんと、女子日本代表として２０１１年Ｗ杯を制した鮫島彩さんも登壇。那須さんは「三苫選手とか、遠藤選手の離脱などで不安要素があった中での第１戦。全て吹き飛べしてくれるような内容だった。底力じゃなくて自力があるなと痛感させてもらった」と話し。鮫島さんは「どんな展開になっても焦らないし、点差に応じて戦い方を変えられる。フィニッシュは個の能力が必要だけど、そこが代表選手すごい。中村選手、小川選手、得点力は見事だった」と振り返った。