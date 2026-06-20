最近泣いてばかりだという思春期の娘さんのことが、心配でたまらない様子のアルトくん。娘さんに元気がないと、そっと寄り添って元気づけてくれる光景が、あまりにも優しくて心強いと反響を呼びました。

「こうやって隣にいてくれると救われる」「優しい空気がたくさん流れてますね」と評判となり、18万回以上再生されています。

【動画：泣いてばかりいる『思春期の娘』→大型犬が『心配だよ』と寄り添って…温かすぎる素敵な光景】

最近泣いてばかりの娘さん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『アルトの部屋』へ投稿された、ゴールデンレトリバーの「アルトくん」の様子です。最近飼い主さんの娘さんは、思春期ということもあってか泣いてばかりなのだそう。

悲しい気持ちやイライラした気持ち、不安な気持ちなどを抱えて元気のない娘さんのことが、アルトくんは心配でたまらないのだとか。だからそんな時は、そっと娘さんに寄り添って元気づけてくれるのだといいます。

早く元気になって笑ってね

「傍にいるから大丈夫だよ」とでも言っているかのようにぴったりくっついて、泣いた顔をペロペロ舐めてくれたり、布団代わりに包み込んでくれたりと、アルトくんは頼りになる相棒のよう。

そんなアルトくんの様子からは、娘さんを決して急かさず見守っているご家族のあたたかさも伝わってきました。たくさんの優しさに包まれた娘さんが、辛い日々を乗り越えられる日が一日も早く来ることを祈っています。

アルトくんの癒しは…？

息子さんの精神安定剤的な役割も務めていて、家族みんなの癒しであり支えと言っても過言ではないアルトくん。そんなアルトくんが一日を終えて、頑張ったご褒美に向かう先はというと、お父さんなのだとか。

大好きなお父さんに抱っこしてもらってマッサージしてもらうと、とても幸せそうな顔をするアルトくん。これからも、アルトくんや飼い主さんご家族の笑顔溢れる日々が見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「アルトくんお姉ちゃんを任せた！見守ってあげてね！」「人間も犬も関係ない家族の優しさが心に沁みるよ」「私も泣いたらモフモフを布団代わりにしたい」「アルトくんの存在が心を癒してくれますね」など、あたたかくて優しいアルトくんの姿に癒された視聴者から、応援のメッセージなどのたくさんのコメントや、7000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『アルトの部屋』では、甘えん坊でやんちゃだというゴールデンレトリバーの「アルトくん」と飼い主さんご家族との楽しい日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「アルトの部屋」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。