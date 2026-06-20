『VIVANT』第2シーズン初の新キャストに宮下今日子とタイの俳優OHM！「敵か、味方か、正義か、悪か？」乃木に与える“大きな影響”とは
2023年夏に視聴人数6000万人超え(※)を記録し、社会現象を巻き起こしたTBS日曜劇場『VIVANT』。2026年7月26日(日)スタートの第2シーズンに向け、初となる新キャスト2人が2026年6月16日に発表された。実力派女優の宮下今日子さんと、タイで活躍中の俳優／アーティストTanapak Jongjaiphar(タナパック・ジョンジャイパー)さん、通称OHM(オーム)。主人公・乃木憂助(堺雅人)に「大きな影響を与える存在」だというが――。
【画像】公式が発表した、新キャスト宮下今日子さんとOHMさん
(※)ビデオリサーチ調べ(全国32地区、2023年7〜9月)
■新キャストは役柄も役名も一切不明
2人の役柄や役名は現時点で一切明かされていない。公式は「主人公・乃木憂助(堺雅人)にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか…？」と意味深なメッセージ。これに対し公式X(@tbs_vivant)では、「2人とも悪そうな顔が似合っている」「敵でありながら正義、という微妙な立場で描かれるのでは」といった考察が早くも寄せられている。
■1998年から舞台に立ち続ける実力派、宮下今日子
新キャストのひとり、宮下今日子さんは、クラシックバレエで培った身体性を活かし、1998年よりストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演。テレビドラマでは、2024年放送のTBS金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』第8話で紺野まひるさん演じる加世子の幼稚園からの幼なじみ「ポッキー」役として出演するなど、舞台のみならず映像作品でも存在感を放ってきた。長身でノーブルな美貌が印象的な演技派女優が、『VIVANT』の世界でどんな表情を見せるのか。
■日本のドラマ初出演！タイの大ヒットBLドラマで注目集めたOHM
もうひとりの新キャスト、OHM(オーム)はタイで活躍中の俳優／アーティスト。本名はTanapak Jongjaiphar(タナパック・ジョンジャイパー)で、2016年に俳優デビューを果たした。
ブレイクのきっかけは2022年。タイの大ヒットBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ、高い評価を獲得した。同作は日本でも2025年12月から配信がスタートしており、タイドラマファンの間であらためて注目を集めている俳優だ。
そんなOHMにとって今作が日本の映画・ドラマ初出演。アジアを横断する『VIVANT』の壮大な世界観のなかで、彼の起用にはどんな意図があるのか――。
■前作のおさらいは今のうちに。配信情報と番組概要
第2シーズンは、第1シーズンのラストシーン直後から物語が始まる。テロ組織「テント」を巡る任務を終え、自らの手で実父であるノゴーン・ベキ(役所広司)を暗殺した乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する“赤い饅頭”が再び置かれる場面が幕開けだ。
主演の堺雅人さんは第2シーズンについて「前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけた」と語っており、「1度見た方も復習するとより楽しめる」と前作の見直しを勧めている。
第1シーズン全話はU-NEXT、Netflix、Leminoで配信中。U-NEXTでは『VIVANT別版 〜副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界〜』も独占配信されている。第1シーズンを未見の人にとっても、放送開始までの約40日は絶好のキャッチアップ期間となりそうだ。考察を膨らませながら、放送開始の夜を待ちたい。
■番組概要
日曜劇場『VIVANT』第2シーズン
放送日時：2026年7月26日(日)スタート 毎週日曜21時〜21時54分
製作著作：TBS
原作・演出・プロデュース：福澤克雄
プロデューサー：飯田和孝
出演：堺雅人／阿部寛／二階堂ふみ／竜星涼／山中崇／Barslkhagva Batbold／Tsaschikher Khatanzorig／富栄ドラム／林原めぐみ(声の出演)／内野謙太／花岡すみれ／本間さえ／二宮和也／井上順／林遣都／内村遥／井上肇／市川猿弥／市川笑三郎／平山祐介／珠城りょう／西山潤／宮下今日子／Tanapak Jongjaiphar／濱田岳／坂東彌十郎／小日向文世／キムラ緑子／松坂桃李 ほか
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(※)ビデオリサーチ調べ(全国32地区、2023年7〜9月)
■新キャストは役柄も役名も一切不明
2人の役柄や役名は現時点で一切明かされていない。公式は「主人公・乃木憂助(堺雅人)にとって大きな影響を与える存在となる。それは敵としてなのか、味方としてなのか…？」と意味深なメッセージ。これに対し公式X(@tbs_vivant)では、「2人とも悪そうな顔が似合っている」「敵でありながら正義、という微妙な立場で描かれるのでは」といった考察が早くも寄せられている。
■1998年から舞台に立ち続ける実力派、宮下今日子
新キャストのひとり、宮下今日子さんは、クラシックバレエで培った身体性を活かし、1998年よりストレートプレイからフィジカルシアターまで数多くの舞台に出演。テレビドラマでは、2024年放送のTBS金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』第8話で紺野まひるさん演じる加世子の幼稚園からの幼なじみ「ポッキー」役として出演するなど、舞台のみならず映像作品でも存在感を放ってきた。長身でノーブルな美貌が印象的な演技派女優が、『VIVANT』の世界でどんな表情を見せるのか。
■日本のドラマ初出演！タイの大ヒットBLドラマで注目集めたOHM
もうひとりの新キャスト、OHM(オーム)はタイで活躍中の俳優／アーティスト。本名はTanapak Jongjaiphar(タナパック・ジョンジャイパー)で、2016年に俳優デビューを果たした。
ブレイクのきっかけは2022年。タイの大ヒットBLドラマ『I Will Knock You』で主人公の親友役をコミカルかつ印象的に演じ、高い評価を獲得した。同作は日本でも2025年12月から配信がスタートしており、タイドラマファンの間であらためて注目を集めている俳優だ。
そんなOHMにとって今作が日本の映画・ドラマ初出演。アジアを横断する『VIVANT』の壮大な世界観のなかで、彼の起用にはどんな意図があるのか――。
■前作のおさらいは今のうちに。配信情報と番組概要
第2シーズンは、第1シーズンのラストシーン直後から物語が始まる。テロ組織「テント」を巡る任務を終え、自らの手で実父であるノゴーン・ベキ(役所広司)を暗殺した乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する“赤い饅頭”が再び置かれる場面が幕開けだ。
主演の堺雅人さんは第2シーズンについて「前作で終わったと感じましたが、まだ全然謎が終わっていなかったということが今回台本を読みながらすごくワクワク、ドキドキし、物語に没入していけた」と語っており、「1度見た方も復習するとより楽しめる」と前作の見直しを勧めている。
第1シーズン全話はU-NEXT、Netflix、Leminoで配信中。U-NEXTでは『VIVANT別版 〜副音声で福澤監督が語るVIVANTの世界〜』も独占配信されている。第1シーズンを未見の人にとっても、放送開始までの約40日は絶好のキャッチアップ期間となりそうだ。考察を膨らませながら、放送開始の夜を待ちたい。
■番組概要
日曜劇場『VIVANT』第2シーズン
放送日時：2026年7月26日(日)スタート 毎週日曜21時〜21時54分
製作著作：TBS
原作・演出・プロデュース：福澤克雄
プロデューサー：飯田和孝
出演：堺雅人／阿部寛／二階堂ふみ／竜星涼／山中崇／Barslkhagva Batbold／Tsaschikher Khatanzorig／富栄ドラム／林原めぐみ(声の出演)／内野謙太／花岡すみれ／本間さえ／二宮和也／井上順／林遣都／内村遥／井上肇／市川猿弥／市川笑三郎／平山祐介／珠城りょう／西山潤／宮下今日子／Tanapak Jongjaiphar／濱田岳／坂東彌十郎／小日向文世／キムラ緑子／松坂桃李 ほか
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