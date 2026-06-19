この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5」のレビュー動画を公開した。動画タイトルは「画面・GPS・マップ・電池持ちまで優秀！HUAWEI WATCH FIT 5の完成度が高すぎた」。



HUAWEI WATCH FIT 5は、薄型・軽量デザインながら、ディスプレイ、GPS、マップ機能、バッテリー持ち、健康管理機能までバランスよく備えたスマートウォッチだ。動画では「すごいポイント8選」として、外観や装着感、画面の見やすさ、運動記録機能などが順番に紹介されている。



まず外観は、アルミニウム合金を使用した本体の質感が特徴。厚さ約9.5mmの薄型設計に加え、装着時の総重量も約47gと軽く、長時間着けていても負担を感じにくい仕上がりになっている。



ディスプレイには、1.82インチのAMOLEDパネルを搭載。最大輝度は2,500nitsで、日中の屋外でも文字やアイコンが見やすい。通知確認はもちろん、ワークアウト中のデータチェックもしやすい点が魅力だ。



また、スピーカーとマイクを内蔵しており、ウォッチ上での音声通話にも対応。本体ストレージに保存した音楽を、スマートフォンなしで再生できる点も紹介されている。



特に便利な機能として挙げられているのが、内蔵GPSとマップ機能だ。屋外ランニングやウォーキングでは、スマートフォンを持たずにルートや距離、ペースを記録できる。さらに、HUAWEIヘルスケアアプリ上では走行経路を動画のように見返すこともでき、運動後の振り返りにも使いやすい。



そのほか、パンダのアニメーションに合わせて体を動かせる「ミニストレッチ」機能も搭載。デスクワークの合間や長時間座りっぱなしのタイミングで、軽く体を動かすきっかけを作ってくれる。



バッテリー持ちは、通常使用で最大約10日間。毎日充電する必要がないため、日常使いでも扱いやすい。



HUAWEI WATCH FIT 5は、軽さや画面の見やすさだけでなく、運動記録、マップ表示、健康管理、バッテリー持ちまでバランスよくまとまった1台。普段使いから運動まで幅広くこなせる、完成度の高いスマートウォッチとして紹介されている。