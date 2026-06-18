MotoMeganeをご覧の皆様、こんにちは！さすライダーです。

中部エリア最大級のモーターイベント「オートメッセ in 愛知2026」に出展した株式会社エーゼットは、主に車やバイクのオイルやメンテナンス用品の開発・販売を手がけているメーカーで、何を隠そう僕も同社の製品を愛用しています！

今回の出展で特に注目を集めていたのは、「idlers Games 春の6時間耐久レース」で完走を果たした空冷ポルシェやヴィンテージハーレーといった旧車、そして北海道在住の僕と一部界隈にはたまらない“年越し宗谷岬車両”というなかなか尖った車両で、同社の製品開発へのこだわりが垣間見れる内容となっていました。

ということで、今回はオートメッセ in 愛知2026におけるAZブースの様子をレポートします。

AZブースの様子をお届けします

僕自身がAZ製品愛用者です

AZブースの出展内容

オートメッセ in 愛知2026のAZブースは過去最大規模の大型ブースで、車界隈の人気YouTuber「まーさんガレージ」と「とよちゃんガレージ」とのコラボが話題となりました。

場内には同社の製品や展示車両やずらりと並び、製品を購入するとコーヒーが振る舞われていたことから、来場者同士やスタッフを交えての車・バイク談義が絶えず、終始アットホームな雰囲気に包まれていました！

また、お目当てのYouTuberやロックバンド”人間椅子”の和嶋慎治さんなどのゲストとの記念撮影を楽しむ来場者も多く、単に車やバイクに縛られない幅広い層が集まっていたことも印象的でした。

過去最大規模の大型ブース

まーさんガレージとのコラボ出展

まーさんガレージコーナー

とよちゃんガレージとのコラボ出展

とよちゃんガレージの車両展示

所狭しと並ぶAZ製品

乗り物以外のオイルも多数展示

スタッフの説明を熱心に聞き入る来場者

製品購入で振る舞われたコーヒー

6時間耐久レース完走の空冷ポルシェを展示

AZブース内で一際目立っていたのは、2026年3月29日に”モビリティリゾートもてぎ”にて開催された「idlers Games 春の6時間耐久レース」の完走車両を含む空冷ポルシェ3台の展示で、同社は旧車やレーシングオイルの開発にも力を入れています。

実際にレースに参加したのはゼッケン18番を付けた赤いポルシェで、6時間耐久レースにおいて”唯一の空冷ポルシェ”ながら総合11位、クラス1位という素晴らしい結果を残しています！

ちなみに2026年8月9日に開催予定の「夏の12時間耐久レース」にも参戦する予定で、それに向けて昨今の日本の酷暑に耐えうるオイルの開発・検証も行っています（手広い）

一際目立っていた空冷ポルシェ展示ブース

旧車用オイルも販売しています

ゼッケン18番のレース参加・完走ポルシェ

こちらも空冷ポルシェ

こっちも空冷ポルシェ

6時間耐久レースの唯一の空冷ポルシェ

見事完走！

ピット作業中の様子

ヴィンテージハーレーを含むバイクの旧車展示

場内で空冷ポルシェに勝るとも劣らないオーラを放っていた車両が、1947年式の「Harley-Davidson FL Knucklehead Lowered Chopper」で、AZはバイクの旧車用オイルの開発・販売も行っています。

他にも「Kawasaki Z2（750RS）・スズキ ハスラー」などの往年の名車や、「ホンダ ハンターカブ・Vespa」などの人気車両も展示されており、車好きはもちろん僕のようなバイク好きにもたまらないブースとなっていました！

実は「いつかはハーレー」なんて思っていたりもしますが、絶望的にアメリカンな雰囲気が似合わない見た目と体型の僕なので…こういったブースは目の保養になりますね…

1947年式の貴重な車両！

バイクの展示車両も充実

Kawasaki Z2（750RS）

スズキ ハスラー

大晦日の宗谷岬を制する車両とオイル？

世の中には普通に生活している分には気付かない、「あなたの知らない世界」が存在していますが…その代表格が「年越し宗谷岬バイクツーリング」です！

具体的には毎年12月31日にバイク（車の人もいます）で日本最北端の宗谷岬を目指して、現地で年越し・初日の出を経験する…という極めてクレイジーな行為（褒め言葉）ですが、AZはあろうことかそれに耐えうる「寒冷地仕様オイル（未発売）」のテストも行なっています。

実際、同社は2025年の年越し宗谷岬イベントに「トヨタ ランドクルーザー プラド」にキャンピングトレーラーの「エアストリーム1967年式」を連結させた”マイナス20℃仕様のテスト車両”で参加しており、その後無事に帰還を果たしています！

ちなみにマイナス20℃なんて非現実的に思えるかもしれませんが、北海道に住んでいると割と普通にある気温だったりします（寒いというより痛い）

クレイジーなチャレンジです（褒め言葉）

マイナス20℃仕様のテスト車両

これくらいの気温は冬の北海道の日常です（僕の車）

実はAZは雪道を走れるスパイクタイヤを装備した「カワサキ KLX」で2026年の年越し宗谷岬にチャレンジ予定で、先にテストを済ませた”プラド＋エアストリーム”と共に今回ブース内に展示されていました！

基本的に年越し宗谷岬アタックライダーは頭のネジが外れた猛者揃いですが、そこに企業として参加するのは良い意味で「尖ってる」と思います。

ちなみに僕も愛車のセローちゃんで「いつかは年越し宗谷岬にチャレンジしたい」と思ってスパイクタイヤだけは準備しているのですが、なかなか心の準備が整わず…それこそAZのバイク用極寒仕様オイルが市販化されたら、是非とも使ってみたい次第です。

極寒の宗谷岬から戻ってきたエアストリームと次回チャレンジ予定のKLX

企業でこれをやるのは凄い！

僕もスパイクタイヤだけはあるんです…

AZ製品を25%OFFで購入できるチャンス！

車・バイクを問わず旧車からレーシング用オイル、はたまた極寒仕様のオイル（未発売）まで幅広いオイルやメンテナンス用品を取り扱っているAZですが、今回「オートメッセ in 愛知2026」への出展を記念して…なんと！公式通販サイトにて”全商品25％OFF”の特別クーポンが配布されます！

なお、クーポンの使用は2026年6月15日～19日までの期間限定となっているので、同社の製品が気になる方はぜひお見逃しなく。

（編集協力：株式会社エーゼット）