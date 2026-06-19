知っておきたい春日部駅高架化の全貌。野田線が「まるで複々線」のような姿に

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【今だけ！】野田線が複々線に！？春日部駅高架化で東武最大4面12線へ動き出した大要塞｜2026/6現地調査」と題した動画を公開した。動画では、東武伊勢崎線と野田線が交差する春日部駅周辺で進行中の連続立体交差事業について、最新の現地映像や3Dモデルを用いて詳細に解説している。



春日部駅周辺では、交通の円滑化や分断された市街地の一体化を目的に、開かずの踏切を含む計10カ所の踏切を除却する大規模な高架化工事が進められている。動画では、仮線工法と呼ばれる手法で進められる工事の手順をステップごとに解説。特に注目されるのは、伊勢崎線の線路切り替えや、確保された用地を利用して野田線の仮線が敷設されている点だ。その過程で仮線と現在線が並ぶ様子は「まるで複々線になったかのような」珍しい光景を作り出しているという。



さらに、旧伊勢崎線の下りホームを解体・改修し、野田線用の仮ホームとして再利用する様子や、かつての富士見町地下道の移設工事など、現地ならではのダイナミックな変化が克明に記録されている。また、完成後の配線図やGoogle Earth上に配置した3Dシミュレーションも提示。伊勢崎線から野田線への直通運転も想定した柔軟な配線構造が明らかになり、現在の1面2線の地上駅から2面4線の高架駅へと「グレードアップ」する野田線の未来の姿が視覚的に説明されている。



完成後の春日部駅は、伊勢崎線の2面8線と合わせ、計4面12線という東武鉄道で最大規模の設備を持つことになり、動画内では「もはや春日部大要塞と化すことになる」と表現されている。長年の交通課題の抜本的な解決とともに、スケールの大きな都市開発プロジェクトの全貌とロマンを知ることができる内容となっている。