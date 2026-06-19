［W杯マッチ26］途中出場した20歳の超新星が躍動！ 交代策が功を奏したスイスがボスニア・ヘルツェゴビナに快勝
MATCH 26 グループB第2戦
2026年6月19日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）
スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
第1節では、2試合とも1-1のドローで痛み分け。グループBは4カ国全てが横一線のスタートとなった。そんな中で第2節では、初戦でともに先制に成功していたスイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナが激突する。
スイスはスタメンを初戦から2名変更。デニス・ザカリアとルベン・バルガスを下げ、シルヴァン・ヴィドマーとファビアン・リーダーを先発起用した。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナは40歳の大ベテランであるエディン・ジェコがついにピッチへ。加えて、初戦で途中出場していたイバン・シュニッチとケリム・アライベゴビッチがスタートから起用され、スタメンを3名変更することとなった。
ハイドレーションブレイクを機に、劣勢だったボスニア・ヘルツェゴビナも徐々に盛り返していく。32分には、左サイドを崩してジェコがポケットに侵入。ファーサイドへ向けてふわりとしたクロスを入れるが、走り込んでいたベンヤミン・タヒロビッチは合わせることができない。ボスニア・ヘルツェゴビナは41分にも、高い位置でボールを奪って最後はジェコがシュートを放つが、スイスの身体を張った守備に阻まれてしまう。前半はこのままスコアレスでハーフタイムを迎えている。
後半に入っても一進一退の攻防を見せる両チーム。スイスは56分、CKのこぼれ球を拾ったジャカが右サイドからアーリークロスを入れると、エンドイェがオーバーヘッドキックで合わせる。強烈なシュートであったが、これはGKのファインセーブに阻止されてしまった（結果的にはオフサイドの判定）。一方のボスニア・ヘルツェゴビナも68分、アマル・デディッチがPA右手前からパンチ力のあるミドルシュートを放ったが、ネットを揺らすには至らない。
72分にスイスが一挙3枚替えを行い、勝負に出る。すると、この交代がすぐさま結果に現れた。74分、交代で入ったルベン・バルガスが左サイドの深い位置からクロスを入れる。一度はボスニア・ヘルツェゴビナ守備陣に跳ね返されてしまったが、こぼれ球をこちらも途中投入されたばかりのヨハン・マンザンビが豪快に蹴り込み、スイスがついに均衡を破った。
80分、ボスニア・ヘルツェゴビナのタリク・ムハレモビッチが、ファウルによる決定機の阻止で一発退場。数的優位となったスイスは、84分に巧みなパスワークで右サイドから崩すと、最後はバルガスが落ち着いて流し込み、リードを広げる。さらに90分には、マンザンビがこの日自身2点目となるゴールをゲット。途中出場した20歳の超新星が躍動してみせた。
その後、ボスニア・ヘルツェゴビナも後半ATにエルミン・マフミッチのゴールで一矢報いるが、スイスも直後にPKからジャカがダメ押し弾。交代策が功を奏したスイスが、ボスニア・ヘルツェゴビナを相手に4-1の快勝を収めた。この結果、勝ち点を4まで伸ばしたスイスがGL突破へ向けて大きく前進した。
［スコア］
スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ
［得点者］
スイス
ヨハン・マンザンビ（74、90）
ルベン・バルガ（84）
グラニト・ジャカ（90+7）
ボスニア・ヘルツェゴビナ
エルミン・マフミッチ（90+3）
［シュート数］
スイス：13本
ボスニア・ヘルツェゴビナ：5本
［枠内シュート］
スイス：7本
ボスニア・ヘルツェゴビナ：3本
［イエローカード］
スイス
ニコ・エルヴェディ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
エディン・ジェコ
アマル・デディッチ
［レッドカード］
ボスニア・ヘルツェゴビナ
タリク・ムハレモビッチ
スイス
監督：ムラト・ヤキン
フォーメーション：［4-3-3］
GK
グレゴール・コベル（ドルトムント）
DF
シルヴァン・ヴィドマー（マインツ）
ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）
マヌエル・アカンジ（インテル）
リカルド・ロドリゲス（レアル・ベティス）
MF
ミシェル・アエビシェール（ピサ）
グラニト・ジャカ（サンダーランド）
レモ・フロイラー（ボローニャ）
FW
ファビアン・リーダー（アウクスブルク）
ブレール・エンボロ（レンヌ）
ダン・エンドイェ（ノッティンガム・フォレスト）
交代出場
72分 ダン・エンドイェ →ヨハン・マンザンビ（フライブルク）
72分 ファビアン・リーダー→ルベン・バルガス（セビージャ）
72分 ミシェル・アエビシェール→ジブリル・ソウ（セビージャ）
86分 シルヴァン・ヴィドマー→ルカ・ヤケス（シュツットガルト）
89分 ブレール・エンボロ →セドリック・イッテン（デュッセルドルフ）
ボスニア・ヘルツェゴビナ
監督：セルゲイ・バルバレス
フォーメーション：［4-4-2］
GK
ニコラ・バシリ（ザンクトパウリ）
DF
アマル・デディッチ（ベンフィカ）
ニコラ・カティッチ（シャルケ）
タリク・ムハレモビッチ（サッスオーロ）
セアド・コラシナツ（アタランタ）
MF
アマル・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）
ベンヤミン・タヒロビッチ（ブレンビー）
イバン・シュニッチ（パフォス）
ケリム・アライベゴビッチ（ザルツブルク）
FW
エルメディン・デミロビッチ（シュツットガルト）
エディン・ジェコ（シャルケ）
交代出場
63分 ベンヤミン・タヒロビッチ→イバン・バシッチ（アスタナ）
63分 エディン・ジェコ→エスミル・バイラクタレビッチ（PSV）
85分 イバン・シュニッチ→アミル・ハジアフメトビッチ（ハル・シティ）
85分 エルメディン・デミロビッチ→ヨボ・ルキッチ（ウニベルシタテア・クルージュ）
90+1分 ケリム・アライベゴビッチ→エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）
起用に応える— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 18, 2026
ハイドレーションブレイク後に動く
マンザンビが交代直後に先制点
#FIFAワールドカップ グループB
スイス×ボスニア・ヘルツェゴビナ
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