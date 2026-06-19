MATCH 26 グループB第2戦



2026年6月19日 4:00キックオフ（会場：ロサンゼルススタジアム）



スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ



第1節では、2試合とも1-1のドローで痛み分け。グループBは4カ国全てが横一線のスタートとなった。そんな中で第2節では、初戦でともに先制に成功していたスイス代表とボスニア・ヘルツェゴビナが激突する。



スイスはスタメンを初戦から2名変更。デニス・ザカリアとルベン・バルガスを下げ、シルヴァン・ヴィドマーとファビアン・リーダーを先発起用した。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナは40歳の大ベテランであるエディン・ジェコがついにピッチへ。加えて、初戦で途中出場していたイバン・シュニッチとケリム・アライベゴビッチがスタートから起用され、スタメンを3名変更することとなった。





ボスニア・ヘルツェゴビナボールでキックオフされた試合は、立ち上がりからボールを持つスイスが主導権を握る。10分には最初のチャンスを作り、グラニト・ジャカのスルーパスから抜け出したダン・エンドイェがゴールを狙ったが、枠をやや外してしまう。さらに13分には、左から絶妙なクロスがゴール前に入ったが、中に走り込んだエンドイェにはわずかにあわず。スイスは押し込みながらも、なかなか先制点を奪うことができない。ハイドレーションブレイクを機に、劣勢だったボスニア・ヘルツェゴビナも徐々に盛り返していく。32分には、左サイドを崩してジェコがポケットに侵入。ファーサイドへ向けてふわりとしたクロスを入れるが、走り込んでいたベンヤミン・タヒロビッチは合わせることができない。ボスニア・ヘルツェゴビナは41分にも、高い位置でボールを奪って最後はジェコがシュートを放つが、スイスの身体を張った守備に阻まれてしまう。前半はこのままスコアレスでハーフタイムを迎えている。後半に入っても一進一退の攻防を見せる両チーム。スイスは56分、CKのこぼれ球を拾ったジャカが右サイドからアーリークロスを入れると、エンドイェがオーバーヘッドキックで合わせる。強烈なシュートであったが、これはGKのファインセーブに阻止されてしまった（結果的にはオフサイドの判定）。一方のボスニア・ヘルツェゴビナも68分、アマル・デディッチがPA右手前からパンチ力のあるミドルシュートを放ったが、ネットを揺らすには至らない。72分にスイスが一挙3枚替えを行い、勝負に出る。すると、この交代がすぐさま結果に現れた。74分、交代で入ったルベン・バルガスが左サイドの深い位置からクロスを入れる。一度はボスニア・ヘルツェゴビナ守備陣に跳ね返されてしまったが、こぼれ球をこちらも途中投入されたばかりのヨハン・マンザンビが豪快に蹴り込み、スイスがついに均衡を破った。80分、ボスニア・ヘルツェゴビナのタリク・ムハレモビッチが、ファウルによる決定機の阻止で一発退場。数的優位となったスイスは、84分に巧みなパスワークで右サイドから崩すと、最後はバルガスが落ち着いて流し込み、リードを広げる。さらに90分には、マンザンビがこの日自身2点目となるゴールをゲット。途中出場した20歳の超新星が躍動してみせた。その後、ボスニア・ヘルツェゴビナも後半ATにエルミン・マフミッチのゴールで一矢報いるが、スイスも直後にPKからジャカがダメ押し弾。交代策が功を奏したスイスが、ボスニア・ヘルツェゴビナを相手に4-1の快勝を収めた。この結果、勝ち点を4まで伸ばしたスイスがGL突破へ向けて大きく前進した。［スコア］スイス 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ［得点者］スイスヨハン・マンザンビ（74、90）ルベン・バルガ（84）グラニト・ジャカ（90+7）ボスニア・ヘルツェゴビナエルミン・マフミッチ（90+3）［シュート数］スイス：13本ボスニア・ヘルツェゴビナ：5本［枠内シュート］スイス：7本ボスニア・ヘルツェゴビナ：3本［イエローカード］スイスニコ・エルヴェディボスニア・ヘルツェゴビナエディン・ジェコアマル・デディッチ［レッドカード］ボスニア・ヘルツェゴビナタリク・ムハレモビッチスイス監督：ムラト・ヤキンフォーメーション：［4-3-3］GKグレゴール・コベル（ドルトムント）DFシルヴァン・ヴィドマー（マインツ）ニコ・エルヴェディ（ボルシアMG）マヌエル・アカンジ（インテル）リカルド・ロドリゲス（レアル・ベティス）MFミシェル・アエビシェール（ピサ）グラニト・ジャカ（サンダーランド）レモ・フロイラー（ボローニャ）FWファビアン・リーダー（アウクスブルク）ブレール・エンボロ（レンヌ）ダン・エンドイェ（ノッティンガム・フォレスト）交代出場72分 ダン・エンドイェ →ヨハン・マンザンビ（フライブルク）72分 ファビアン・リーダー→ルベン・バルガス（セビージャ）72分 ミシェル・アエビシェール→ジブリル・ソウ（セビージャ）86分 シルヴァン・ヴィドマー→ルカ・ヤケス（シュツットガルト）89分 ブレール・エンボロ →セドリック・イッテン（デュッセルドルフ）ボスニア・ヘルツェゴビナ監督：セルゲイ・バルバレスフォーメーション：［4-4-2］GKニコラ・バシリ（ザンクトパウリ）DFアマル・デディッチ（ベンフィカ）ニコラ・カティッチ（シャルケ）タリク・ムハレモビッチ（サッスオーロ）セアド・コラシナツ（アタランタ）MFアマル・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）ベンヤミン・タヒロビッチ（ブレンビー）イバン・シュニッチ（パフォス）ケリム・アライベゴビッチ（ザルツブルク）FWエルメディン・デミロビッチ（シュツットガルト）エディン・ジェコ（シャルケ）交代出場63分 ベンヤミン・タヒロビッチ→イバン・バシッチ（アスタナ）63分 エディン・ジェコ→エスミル・バイラクタレビッチ（PSV）85分 イバン・シュニッチ→アミル・ハジアフメトビッチ（ハル・シティ）85分 エルメディン・デミロビッチ→ヨボ・ルキッチ（ウニベルシタテア・クルージュ）90+1分 ケリム・アライベゴビッチ→エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）