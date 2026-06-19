世界中に論争拡大！　メッシは「退場に値したのか」　元同僚レジェンドは“判定批判”に異論「他の選手だったらこんな騒ぎになってない」【W杯】

マンディとの接触プレーを収めたワンショット。この切り取りだけを見れば、メッシは確かにふくらはぎを後ろから踏んでいるが…(C)Getty Images

文字通り世界中の人々が偉才の妙技に酔いしれた。

現地時間6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、前回大会王者のアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。大黒柱であるリオネル・メッシのハットトリックで3-0と快勝した。

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もはや感動すら覚えるパフォーマンスだった。17分に左足で華麗なミドルシュートを叩き込んだメッシは、60分にアレクシス・マクアリスターのシュートのこぼれ球を相手GKの逆を突く形で冷静に沈めると、76分にはふたたびエリア外から左足で鮮やかなシュートを突き刺した。80分に交代を命じられるまで、試合は38歳となった10番の“独演会”の様相を呈した。

もっとも、試合後にドラマチックなハットトリック以上にフォーカスされたのは、メッシのファウルを巡る判定だった。

アルゼンチンが1点をリードしていた30分、メッシは、ボールを持っていたアルジェリアのCBアイサ・マンディからボールを奪おうと後方から急速にプレスを仕掛ける。すると、やや出足が遅れて接触する形となり、相手の右ふくらはぎを踏みつけるようにして転倒させてしまったのである。

明らかなレイトチャージであったために、主審を務めたシモン・マルチニアク氏は、笛を吹いて「ファウル」と判定。しかし、メッシにお咎めはなく、VARによるオンフィールドレビューも行われなかった。