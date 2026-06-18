腸管出血性大腸菌「O157」による食中毒で総菜コーナーが営業禁止になっていた、名古屋市守山区の「コストコ」がコーナーの営業を再開しました。

【写真を見る】｢O157｣食中毒があった名古屋のコストコ 総菜コーナーの営業再開 消毒し保健所の検査で安全を確認 ｢全社を挙げて衛生管理を徹底していく｣ 守山区

これは「コストコホールセール守山倉庫店」で調理された食品を食べた男女5人が、下痢や腹痛の症状を訴え、便から腸管出血性大腸菌「Oー157」が検出されたものです。

5人はいずれも5月末と6月1日に、製造・販売されたベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた「ハイローラー」を食べていて、名古屋市は6月15日付で総菜コーナーを営業禁止処分にしました。

「全社を挙げて衛生管理を徹底してまいります」

その後、店では食品製造エリアの消毒を行い、保健所の検査で、安全が確認されたことから、市は17日付で営業禁止処分を解除しました。

コストコはホームページで、18日からの営業再開を告知するとともに、改めて謝罪し「全社を挙げて衛生管理を徹底してまいります」としています。