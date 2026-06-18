ネーションズリーグ

バレーボールの国際連盟（FIVB）は16日、ネーションズリーグの試合における違反行為に対し、カナダ女子代表のジョバンニ・グイデッティ監督ら3か国の監督に懲戒処分を下したと発表した。

発表によると、グイデッティ監督は7日（日本時間8日）の日本戦で、判定に対する反応がFIVB懲戒規定第8.3条（スポーツマンシップに反する行為）に違反したとされ、1500スイスフラン（約30万円）の罰金処分が科された。フルセットにもつれる死闘の末、日本が勝利した試合で、グイデッティ監督はレッドカードを受けていた。

中国男子代表のビタル・ヘイネン監督には、インタビューで侮辱的な言葉を使用したとして警告処分。ブラジル女子代表のジョゼ・ロベルト・ギマランイス監督は、FIVBのメンバーに対する不適切な行為により1試合の出場停止処分が科された。

グイデッティ監督とギマランイス監督は、今後の違反にはさらなる処分が下される可能性がある。今回の手続きは迅速に行われ、発表されたすべての決定は最終的なものであり、「不服申し立てできない」とした。



（THE ANSWER編集部）