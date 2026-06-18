6月15日、“ある歌手“がInstagramを更新。その近影がネット上で大きな話題を呼んでいる。

その歌手とは、2003年にわずか14歳でデビューを果たした玉置成実（38）だ。デビュー曲が人気アニメ『機動戦士ガンダムSEED』のオープニングテーマに起用されて注目を集め、その後も『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』をはじめとする関連作品で数々の楽曲を担当してきた。

近年はミュージカルなどの舞台作品への出演も増え、活動の場を広げている玉置。そんな彼女は昨年、それまでのイメージを一新する金髪姿を披露して話題に。デビュー当時の印象とは大きく異なる大胆なイメチェンに、ファンから驚きの声が上がっていた。

15日に更新したInstagramでは、《パーソナルトレーニングしてきたよ》と、ジムで撮影した自撮り写真やトレーニング動画を投稿した。動画にはベンチプレスやダンベルを使ったメニューに真剣に取り組む姿が収められており、日頃から身体づくりに励んでいる様子がうかがえる。

そんななか、ファンの視線を集めたのはトレーニング内容だけではなかった。玉置はブラトップにレギンスを合わせたトレーニングウェア姿を披露。引き締まったウエストや美しいボディラインに加え、胸元も大胆にのぞくスタイルで、思わず目のやり場に困ってしまうほどの存在感を放っていた。さらに、昨年から続く鮮やかな金髪スタイルも相まって、これまでのイメージとはひと味違う大人の魅力も漂わせていた。

以前からInstagramでトレーニング風景をたびたび公開している玉置。その積み重ねが現在の“美ボディ”につながっているのだろう。

「玉置さんといえば、歌手活動だけでなく、そのスタイルの良さでも知られています。2017年には『FLASH』からデジタル写真集が発売され、大胆な“手ぶら”姿が大きな話題になりました。歌手のイメージを覆す挑戦的な内容で注目を集め、売れ行きもかなり好調だったそうです。当時から抜群のスタイルが評判でしたが、そのプロポーションは現在も健在ですね」（グラビア誌関係者）

デビュー当時の印象を覆す金髪スタイルと、日々の努力で磨き上げられた美ボディ。その変わらぬ存在感に、Instagramのコメント欄には、

《Sexyたまら〜ん》

《可愛い!!!!》

《いやぁ綺麗がマシマシしてますわぁ》

《トレーニング姿のお姉様 もっと見たい》

と絶賛の声が相次いでいる。

今年でデビュー23周年を迎えた玉置。変わらぬ歌声はもちろん、日々の努力に裏打ちされた美しいスタイルでも、ファンを魅了し続けているようだ。