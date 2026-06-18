今回は、離婚後、スピード再婚した元夫に復讐したエピソードを紹介します。

あまりに自分勝手な元夫…

「ある日突然、夫に『離婚してくれ』と言われた私。しかも離婚後、夫はスピード再婚したんです。再婚相手とは不倫していたようで、そのことに私はまったく気づきませんでした。

私は夫に復讐すべく、多額の慰謝料を要求しました。また夫は老舗企業の跡取り息子でしたが、義母に相談して夫を次期社長にさせないようにしてもらいました。

しかし離婚後、元夫の再婚相手はとんでもない女だと分かったようで、夫は『俺とやり直してほしい』『妻とは離婚するから』と言ってきました。でもそんなの受け入れるわけがありません。『今さら復縁なんてするわけないでしょ？』と思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ ひどい離婚のされ方をしたのに、簡単に復縁なんてするわけがないですよね。この女性の元夫は、この女性をナメすぎです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。