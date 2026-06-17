目黒蓮と佐久間大介が笑顔でハグ！“あべこじ”＆“ゆり組”の“キス寸前”超接近シーンも大放出で「需要わかりすぎてる」「これ無料で観ていいんですか？」とファン悶絶

【写真＆動画】Snow Man『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』いいとこセレクション／ステージショット＆オフショット

Snow Manの公式SNSが更新。7月1日発売の『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray＆DVDの告知映像が公開され、反響を呼んでいる。

■Snow Manの仲の良さあふれる映像

投稿では「2026.07.01 RELEASE! 『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』Blu-ray & DVD いいとこセレクションをちょこっとだけ」とつづり、ライブ映像を公開。

映像には、阿部亮平と向井康二、宮舘涼太と渡辺翔太が顔を寄せ合い、“キス寸前”の距離まで接近する場面を収録。さらに、目黒蓮と佐久間大介、ラウールと深澤辰哉が満面の笑みでハグを交わす姿も映し出されている。

また、メンバーが熱唱するライブシーンや、ファンへメッセージを届ける場面も公開。ライブ本編の熱量と、Snow Manらしい仲の良さが詰まった映像となっている。

ファンからは「距離感バグってる」「仲良すぎる」「尊い」「刺激強すぎ」「永久保存版」「発売が待ちきれない」「特大ゆり組たまらん」「こーじに迫られてる阿部ちゃんかわいい」「需要わかりすぎてる」「これ無料で観ていいんですか？」などの声が寄せられている。