〈ニッチな分野でトップシェア〉入江工研社長・入江則裕の「独自の真空技術を活かして、半導体や宇宙分野を開拓していく」

〈ニッチな分野でトップシェア〉入江工研社長・入江則裕の「独自の真空技術を活かして、半導体や宇宙分野を開拓していく」