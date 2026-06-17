「充電大丈夫かよ…」EV乗り最大の不安を終わらせる？日産新型リーフ「地球70万周のデータ」が生んだ答え

2010年、世界に先駆けて量産型電気自動車として登場・販売された日産「リーフ」。16年EVを造り続け、地球70万周分の走行データを積み上げた日産が3代目リーフで重視したのは「日常の足として、安心して乗れるEVにすること」でした。リアルなバッテリー残量表示、Googleマップとのリアルタイム連携、冬場でも高速に充電できるようにするためのバッテリー制御……試乗では見えてこない、見えない造り込みの部分を開発責任者に聞きました。（コラムニスト フェルディナント・ヤマグチ）

ハーレー4台で宮崎から天草へ

みなさまごきげんよう。

フェルディナント・ヤマグチでございます。

今週も明るく楽しくヨタ話から参りましょう。

週末はバイク仲間と宮崎から天草にツーリングに行ってきました。

宮崎フェル宅には、バイクが3台置いてあります。ですがどれもエンデューロだったり魔改造のカフェレーサーだったりと、長距離のライドには向いていないモデルばかりです。前回同様、カワサキプラザ宮崎でレンタルしようと思っていたのですが、私以外はみんなハーレーのバイク。「せっかくだからお揃いで行こうよ」という話になり、急遽ハーレーダビッドソンユタカシティでバイクを借りることになりました。

名前を出したがらないMくんの秘密基地にいったん集合。インカムを同調して宮崎から南下します。しかしハーレーが4台も並ぶと壮観ですな。輩走行にならぬよう、ジェントルな走りで行きましょう。

台風直撃の予報だったのですが、運よく雨には当たらずに済みました。気温も低く、6月としてはベストの気候でした。天草へは短いフェリーで渡ります。

いくつかの観光名所を巡り、5時過ぎに宿に到着。やれやれ取り敢えず温泉でも……というタイミングで急に大雨が降り出しました。何と運の良いことでしょう！これも日頃の善行の賜物かと（笑）。

温泉に浸かり、新鮮な刺身に舌鼓を打ち、おいしい酒を楽しんでコテンと眠りました。

翌日は10時出発の予定だったのですが、9時半を過ぎても大雨が止まらない。覚悟を決めて雨合羽を着込んでいたら、何と5分前にピタリと雨が止んだ。そして10時には薄日が差し始めた。何という幸運。

初日は240km。2日目は280km。たくさん走りました。素敵な仲間と楽しいツーリング。また行きましょう！

という訳で本編へと参りましょう。

新型日産リーフの開発者インタビューです。

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