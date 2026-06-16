松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、「シュクメルリロースかつ定食」と「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」を、6月16日午前10時から期間限定で発売します。

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新商品は、牛丼チェーン「松屋」で販売されるたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」と、松のや自慢のかつが融合したメニュー。

松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、ニンニクのガツンとした風味が効いた濃厚なソース、“とろ〜りチーズ”をぜいたくに合わせ、ゴロっとしたサツマイモを加えた一品です。

同日から、松屋でも「シュクメルリ」を販売。SNS上では、「松のやシュクメルリすんの？！そんなん絶対行くやん…」「どちらを先に食べたらいいのか」「冬の定番と思ってた松屋のシュクメルリがまさかの初夏に販売＆松のやで新商品だと…」「よく見たら松屋だけでなく松のやも来るのか、シュクメルリ…！」「松のやではカツとシュクメルリが…？ボリュームえぐ」「どっちがおいしいのかしら」「これは行かなきゃ」と歓迎する声が上がっています。

価格は「シュクメルリロースかつ定食」が990円（以下、税込み）、「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」が1190円、「シュクメルリロースかつ」単品が730円、「シュクメルリジャンボチキンかつ」単品が930円です。