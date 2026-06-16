松屋フーズ（東京都武蔵野市）の牛丼チェーン「松屋」が、「シュクメルリ」を6月16日午前10時から数量限定で販売します。

【画像】き…キタァ！ コチラが今年の松屋「シュクメルリ」ラインアップです！（6枚）

「シュクメルリ」は、“世界一ニンニクをおいしく食べる料理”とも呼ばれる、鶏肉をニンニクの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。松屋では2020年の発売以降、「松屋復刻メニュー総選挙」でも1位に輝き、殿堂入りを果たしました。今回、創業60周年を記念して、世界中の松屋で同時発売されます。

松屋の「シュクメルリ」は、日本のご飯に合うようにこだわってソースを開発。甘味のあるサツマイモ、“とろ〜りチーズ”、ジューシーなチキンを包み込む、ホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたニンニクの風味とミルキーなチーズのおいしさがなじみ、ご飯が恋しくなる味わいに仕上がっています。

「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと、追いチーズが付き、ご飯と混ぜてドリア風として楽しめます。

SNS上では、「待ち遠しいです」「わ！わ！食べねば！！」「シュクメルリ食べたすぎる」「今年も始まるぞ」「ずっと君を待ってたよ」「シュクメルリ再販で激アツや！」「シュクメルリはおいしいぞー！（ただし大量のニンニクなので外出前は注意だ！）」と復活販売を喜ぶ声が上がっています。

価格は、「シュクメルリ鍋定食（ライス・みそ汁・生野菜・追いチーズ付き）」が1190円（以下、税込み）、「シュクメルリ鍋ライスセット（ライス・みそ汁・追いチーズ付き）」「シュクメルリ定食（ライス・みそ汁・生野菜付き）」がともに1090円、「シュクメルリライスセット（ライス・みそ汁付き）」が990円、「シュクメルリ」単品が890円、追いチーズが120円です。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

