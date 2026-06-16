広がる知のかたち――揺らぐ世界を生き抜くための教養を再定義する【NHK出版新書の25年・2014～2016編】

『英語史で解く英文法の謎』や『バラバラな世界で共に生きる』など新刊も話題のNHK出版新書は、2026年で創刊25周年です。



25周年を記念して、2001年に前身となる「生活人新書」が誕生して以来のあゆみを、編集部に聞きました！

第3回は、2014年から2016年にかけてです。国内・国際情勢がともに混沌とした不安の時代、先を見通す「教養」のニーズがこれまで以上に高まりました。そのなかでNHK出版新書が送り出したラインナップを振り返ります。



第2回はこちら

揺らぐ世界と「教養」の再定義

2014年、国内では消費税率が8％へ引き上げられ、集団的自衛権の行使容認をめぐる議論が緊迫化しました。国外ではロシアのクリミア併合や、「イスラム国（現ISIL）」の台頭に伴う国際テロの拡散など、世界の秩序が大きく揺らぎ始めます。東日本大震災から3年。社会が落ち着きを取り戻しつつある一方で、新たな不安が広がっていました。



こうした状況のなかで、私たちは世界をどう受け止めるべきか、改めて「教養とは何か」を問い直していました。



1月にはアメリカの歴史学者ジョン・ダワーらによる『転換期の日本へ』、3月にはイタリアの哲学者アントニオ・ネグリの議論を起点とした『ネグリ、日本と向き合う』、さらに翌月の『知の英断』（吉成真由美編）では、世界の知識人たちの思考を通して、日本と世界の現在地を見つめ直す試みが続きました。



この時期のNHK出版新書には、ひとつの明確な方向性がありました。複雑化する社会を身近な言葉で解きほぐし、現代を理解するための視点を提示する「教養」の更新です。その象徴が池上彰さんでした。4月刊行の『おとなの教養』は、宗教、宇宙、歴史といった根源的テーマを平易に語り、大きな反響を呼び、その後に続くシリーズも含め累計46万部を超えるロングセラーとなります。

多様な領域へ広がるラインナップ

同時に、この問題意識は多様な領域へと広がり、以降の刊行ラインナップにも影響していきました。



たとえば、最先端テクノロジーを扱う『ザ・プラットフォーム』（尾原和啓、2015年）、『VRビジネスの衝撃』（新清士、2016年）などは、輪郭の定まらない未来をわかりやすく提示するものでした。



一方で、『「絶筆」で人間を読む』（中野京子、2015年）、『怖いクラシック』（中川右介、2016年）、『踊る昭和歌謡』（輪島裕介、2015年）、『コンテンツの秘密』（川上量生、2015年）など、芸術や文化をこれまでにない新たな視点で読み解く作品にも力を入れ、読者の関心の幅を押し広げていきます。



さらに自然科学では、2014年の御嶽山噴火を背景とした『火山入門』（島村英紀、2015年）をはじめ、『銀河系惑星学の挑戦』（松井孝典、2015年）、『奇妙な菌類』（白水貴、2016年）など、地球科学から生命科学まで、時代の関心に応えるかたちで最先端の知を紹介していきました。



教育や社会提言も重要な柱で、斉藤淳さんの『10歳から身につく 問い、考え、表現する力』（2014年）は幅広い支持を集め、今も読み継がれています。木下斉さんの『稼ぐまちが地方を変える』（2015年）は、新書大賞を受賞した『地方消滅』（増田寛成編著、中公新書、2014年）以降の議論に新たな対抗軸を示しました。



こうして振り返ると、2014年はNHK出版新書が「教養の再定義」に踏み出した起点の年だったと言えるかもしれません。

戦後70年という転換点

翌2015年は戦後70年という歴史の転換期を迎え、安全保障関連法案をめぐる議論のなかで、戦後日本の意味そのものが問い直されていきます。



1月に『憲法の条件』（大澤真幸、木村草太）、4月に『写真と地図でめぐる軍都・東京』（竹内正浩）、6月に『山本五十六』（NHK取材班、渡邊裕鴻）などを刊行し、戦後を現在の問題として捉え直す試みが続きました。



同時に、NHK出版新書のもうひとつの軸も明確になっていきます。文系・理系の枠を超えて世界を捉え直す「体系知」の流れです。その中心的存在が佐藤優さんでした。『はじめての宗教論』（2011年）に加え、『世界史の極意』（2015年）、『資本主義の極意』（2016年）などを通じて、宗教・歴史・国際政治を横断する思考が体系的に示されていきました。

通巻500号、その先へ

2016年にはNHK出版新書として5周年、「生活人新書」から15周年、そして通巻500号という節目を迎えます。10、11月の記念フェアでは、池上彰さんの『おとなのサイエンス』、佐藤優さんの『大国の掟』をはじめ、伊藤さゆりさんの『EU分裂と世界経済危機』、阿古真理さんの『なぜ日本のフランスパンは世界一になったのか』、NHKスペシャル取材班の『キラーストレス』、姜尚中さんの『逆境からの仕事学』など、多彩なテーマが並びました。



この年は、イギリスのEU離脱を決めた国民投票や、ドナルド・トランプの大統領選勝利など、世界秩序の変化を予感させる出来事が相次いだ年でもあります。一方で出版業界に目を向ければ、電子書籍市場の拡大やネットメディアの成長によって、「本の役割」そのものが改めて問われ始めていました。



そんな時代に500号という節目を迎えられたことは、私たちにとって大きな励みであり、同時に、今後の方向性を改めて見つめ直す契機となったかもしれません。

NHK出版新書創刊25周年を記念した特設サイトがオープンしました。サイト上では現在販売中の全点をジャンルごとに網羅。表紙から直感的に選書できます。今読みたい一冊がきっと見つかります。