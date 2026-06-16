米国とイランが、戦闘の終結で合意したと発表した。

２月末に始まった武力衝突がようやく収束し、ホルムズ海峡の封鎖が解除される見通しとなったことを歓迎する。

地域の安定を取り戻し、大混乱に陥った世界経済を安定させるため、両国は今度こそ合意を着実に履行しなければならない。

米国のトランプ大統領は、原油輸送の要衝であるホルムズ海峡について、イランが通航料なしで開放し、米海軍も封鎖を即時解除することで合意したと表明した。

米国とイランは４月に停戦し、大規模な戦闘は収まっていたが、海峡は封鎖されたままだった。原油価格は高止まりし、エネルギー供給の混乱が続いていた。

自由で安全な航行を回復することが急務である。そのために、まずは海峡で機雷を除去する必要がある。英仏などは、掃海活動を支援すると表明した。日本も可能な形での貢献を検討すべきだ。

一方、イラン核問題や、対イラン制裁解除は、１９日に合意文書に署名した後、６０日間で協議するという。事実上の先送りである。

トランプ氏はイランとの核交渉の最中に攻撃に踏み切り、国際法違反との批判を浴びた。ホルムズ海峡封鎖などイランの反撃で、短期決戦のもくろみは外れた。米国内でもガソリン価格が高騰し、トランプ氏の支持率は低下した。

軍事作戦で米国が得た成果は乏しく、むしろ世界に深刻な悪影響を拡散したと言わざるを得ない。とりわけイランのホルムズ海峡封鎖は米国の攻撃が招いたもので、トランプ政権の責任は重い。

米国とイランの相互不信はなお根強く、合意の履行状況を注意深く見守る必要がある。

イランが対岸のオマーンとともに、海峡を管理すると説明していることは気がかりだ。ホルムズ海峡は、全ての船舶が自由に航行できる国際海峡であり、沿岸国が妨害することは許されない。

イラン核問題を巡っては米国とイランの立場の隔たりは依然大きく、楽観はできない。イランは核兵器への転用も可能な高濃縮ウランについて、国内で保管すると主張している。一方、米国は国外への搬出を強く要求している。

イスラエルは、今回の合意に不満を強めている。合意直前には、レバノンの首都ベイルート南郊にある親イラン勢力ヒズボラ司令部を空爆した。

トランプ氏は合意が崩壊しないよう、イスラエルのネタニヤフ首相に自制を強く求めるべきだ。