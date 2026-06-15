ほぼ恋愛成就しないでしょう。男性がハッキリ出してる「脈なしサイン」
好意を持ってくれていない男性にアプローチしたところで、恋愛が成就する可能性は限りなくい低いもの。
そこで今回は、男性がハッキリ出してる「脈なしサイン」を紹介します。
｜会話は必要最低限
男性は興味のない女性と積極的に話そうとはしないもの。
もし会話する機会があったとしても、男性の方からは会話を広げようとしないことがほとんどです。
また、気になる男性が話しかけてきた時、あまり表情を変えずに用件のみを伝えてすぐにその場を去ろうとするなら、脈なしサインでしょう。
｜あまり目を合わせてくれない
そもそもですが、男性が好きでもない女性と必要以上に目を合わせようとはしないもの。
また、何となく女性からの好意に気づいている場合も、それに応えられないと感じている男性はあえて視線を合わせないように行動するでしょう。
｜２人きりという状況を作らない
２人きりになるのを避けるという行動も、男性の脈なしサインの１つ。
周囲に人がいる状況を作っておくことで、女性からのアプローチを避けようとしているのでしょう。
例えば食事に誘った時に男性が他の人にも積極的に声をかけて誘うようなら、ほぼ確実に脈なしサインです。
今回紹介した男性の行動に気づいたら、恋愛成就の可能性が低いということ。
たしかに悲しい現実ではありますが、なるべく早く気持ちを切り替えて、次の恋を探すように行動していきましょうね。
🌼好きだったら言わないはず。男性が口にする「脈なし発言」とは