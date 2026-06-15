直撃に「違反とは知っていた」　梅雨本番で「傘差し自転車」続出　思わぬ転倒や衝突の原因に

15日午後1時過ぎ、秋田市に降っていたのは白い氷の塊・ひょうです。

秋田県内では昼過ぎから雷雲が発達し、各地で荒れた空模様となりました。

朝から梅雨らしい天気となった15日の日本列島。

濁った水が歩道ギリギリまで迫っていたのは、沖縄・那覇市内を流れる安里川です。

沖縄県の一部地域には線状降水帯直前予測が出るなど、十分な警戒が必要です。

朝から雨に見舞われた東京都内でカメラが捉えたのは、傘をさして自転車を運転する“傘さし運転”です。

通勤・通学で駅に向かう人たちの中を、傘をさしながら自転車で進む人。

5000円の反則金が科される青切符制度が始まってから2カ月余りが過ぎても、なぜ傘さし運転をするのでしょうか。

その考えを聞いてみると、「（Q.青切符対象なのは？）知ってます。家にカッパがないから」「ダメなのは知ってる、ちょっと今時間なくて。カッパ持ってないです。違反は知ってました、すみません。（Q.危ないと思う？）危ないと思ったりします」などと答えました。

こうした自転車の傘さし運転に、歩行者からは「危ないと思う。車とかにぶつかりそうな時とかあったりする。やめてほしい。気持ちはわからなくもない」「カッパ着ればいいんじゃないかな」「今のところ気にならない。私に害がないから。狭い道だったら（危ないと）思うけど、広かったら避けちゃえばいいかな」「危ないと思う。前がしっかり見えてなかったりとか、怖いですね」といった意見が聞かれました。

急な雨も多くなる梅雨の時期。

自転車での傘さし運転は思わぬ転倒や衝突の原因となるため、たとえ距離が短くてもレインコートの着用などが求められます。