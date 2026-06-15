「個人的には全然ダメだった」日本の中盤を支えたMF佐野海舟が反省の弁を語るも、さらなる成長誓う「まだまだできると思いますし、次に向かってやっていきたい」

「個人的には全然ダメだった」日本の中盤を支えたMF佐野海舟が反省の弁を語るも、さらなる成長誓う「まだまだできると思いますし、次に向かってやっていきたい」