難敵オランダから劇的ドロー!! 森保監督も手応え「狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかりと実行してくれた」
[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ]
日本代表がオランダ代表に2度追いつき、初戦を劇的ドローで終えた。森保一監督は「勝てなかったことは残念だが、選手たちが2回リードされても諦めずチーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦えることを実践してくれて勝ち点1を取れた」と振り返った。
後半の立ち上がりに先制された日本だが、FW中村敬斗のゴールで同点。その後再び勝ち越しを許したが、後半43分にFW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ、2-2の引き分けに持ち込んだ。
ポット1の難敵オランダ相手に奪った勝ち点1。森保監督は「悔しい部分もあるが良い結果とチームとしての戦いが共有できた」と振り返り、白星発進とはならなかったものの前向きに捉えていた。その内容についても「粘り強く我慢強く守備するところと、アグレッシブに攻撃する回数も増やしていった。狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかりと実行してくれた」と選手を称えながら、手応えを示した。
開幕前にはMF三笘薫の負傷やMF遠藤航の負傷離脱といったアクシデントが続いた。指揮官はそうしたなかでも勝ち点1を獲得出来たスタートに「『現実を乗り越えていこう』ということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれていると思う」とコメント。ベンチには遠藤のユニフォームも掲げられていた。
初戦を終えた指揮官は「そう簡単な環境ではなかったが、ダラスに来てくださった日本人のサポーターの皆さん、朝早くから日本から応援してくださったサポーターの皆さんの念が、気が選手たちを動かしてくれた」と感謝を述べると、「次の試合で勝ち点3を取れるようにチーム一丸となって準備していきたい」と2戦目に向けて意気込んだ。
日本代表がオランダ代表に2度追いつき、初戦を劇的ドローで終えた。森保一監督は「勝てなかったことは残念だが、選手たちが2回リードされても諦めずチーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦えることを実践してくれて勝ち点1を取れた」と振り返った。
後半の立ち上がりに先制された日本だが、FW中村敬斗のゴールで同点。その後再び勝ち越しを許したが、後半43分にFW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たってゴールに吸い込まれ、2-2の引き分けに持ち込んだ。
開幕前にはMF三笘薫の負傷やMF遠藤航の負傷離脱といったアクシデントが続いた。指揮官はそうしたなかでも勝ち点1を獲得出来たスタートに「『現実を乗り越えていこう』ということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれていると思う」とコメント。ベンチには遠藤のユニフォームも掲げられていた。
初戦を終えた指揮官は「そう簡単な環境ではなかったが、ダラスに来てくださった日本人のサポーターの皆さん、朝早くから日本から応援してくださったサポーターの皆さんの念が、気が選手たちを動かしてくれた」と感謝を述べると、「次の試合で勝ち点3を取れるようにチーム一丸となって準備していきたい」と2戦目に向けて意気込んだ。