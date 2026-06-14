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IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【I-O DATA製 WN-7T94XR】最初にこれだけはやるべき！おすすめ設定7選【速度改善】【セキュリティ設定】」と題した動画を公開した。Wi-Fiルーターの初期設定を見直すだけで、通信速度や安全性を劇的に向上させる手順を解説している。



動画の冒頭でネコさや氏は、設定を少し変更するだけで通信速度が230Mbpsから2.8Gbpsへと「約12倍も速くなりました」と紹介。10GBのダウンロードが6分から約30秒に短縮されるほどの効果があるといい、I-O DATA製の最新ルーター「WN-7T94XR」を例に、最初にやるべき7つの設定を実演した。



まずセキュリティ面では、不正接続を防ぐための「Wi-Fiパスワード変更」と、ルーター乗っ取りを防止する「管理者パスワード変更」の重要性を指摘。これらを初期設定のまま放置すると、第三者に勝手に使われたり、設定を操作されたりする危険があると警告し、ブラウザの管理画面から任意のパスワードに変更する手順を詳しく解説した。



続いて、速度と安定性を高めるための5つの設定を紹介。Wi-Fi 7の目玉機能であるMLO（マルチリンク・オペレーション）のSSID名変更をはじめ、古い端末しか持っていない場合は「6GHzを無効にする」ことでルーターの負荷を減らすテクニックを披露した。さらに、電波干渉が多い環境ではあえて「使用帯域を下げる」設定や、自動切り替えによる切断を防ぐために「バンドステアリングを無効にする」といった、意外な安定化のコツも説明。最後に、根本的な速度低下の原因となりやすいプロバイダの接続方式の確認方法にも触れた。



動画の終盤では、設定を変えても改善しない場合のアドバイスとして、ルーターの設置場所の見直しも提案している。自宅のWi-Fi環境に不満や不安を抱えている場合、これらの設定や設置のポイントを見直すことで、安全で快適なインターネットライフが実現できるだろう。