【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。

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ＭＦ遠藤航に代わる追加招集となったＦＷ町野修斗も、この日のトレーニングから合流。精力的に汗を流し「自分が招集された意味を、ピッチの上で示すだけ」と意気込みを語った。

追加招集は、突然の出来ごとだったという。「朝１０時に電話が来ました。その７時間後には飛行機に乗っていたと思います」。一番に感じた思いは「来たか、と」。「ちょうど関東にいたが、パスポートを持っていました」と万が一に備えて行動していたことを明かした。

前回大会に続く、２大会連続の追加招集。「どういう星に生まれたのか…」と報道陣の笑いを誘いつつ、前回大会で出番なしに終わったことに触れ「戻って来れたことが一番。間違いなく、前回大会より（チャンスが）得られる可能性はある。

トランジットで欠航が相次ぎ、４０時間ほどでの合流となり、時差調整も必要な状況だが「（疲れは）全くないです！」とキッパリ。背番号６のストライカーは「いろいろな人の思いを背負って戦いたい」と力を込めた。