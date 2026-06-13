男のコウケアイテムの定番♡ 上品な印象が手に入る「プリーツスカート」着回しコーデ

男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、清楚ガーリーな王道アイテム「プリーツスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。ガーリーにもスクール風にも着こなせる優れものです♡

Item着回すアイテムはこちら♡ プリーツスカート プリーツミニで清楚ガーリーに変身 シンプルで使い勝手◎な万能プリーツ。シャツやカーディガンとあわせれば、スクールガールコーデが完成♡ 細めのプリーツで、きゃしゃ効果も期待。 プリーツスカート 2,969円／PHILLY

Cordinate 上品見えするトレンドスタイル アイシーなパステルブルーのカーディガンとグレーのスカートで、清楚な印象に。 プリーツスカートは着回し。キャミソールつきカーディガン 12,135円／HUNCH（HANA SHOWROOM）

Cordinate 個性派トラッドコーデ ネオンなライムカラーのトップスをアクセントにして、夏気分マシマシ。 プリーツスカートは着回し。ノースリーブニット 5,940円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 メガネ 11,800円／OWNDAYS バッグ 12,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）ミラーキーホルダー 5,700円／EMIS（HANA SHOWROOM）ソックス 1,980円／靴下屋（Tabio）パンプス 9,900円／RANDA

Cordinate モテ要素満載ガーリーコーデ 男のコウケを狙いたい日は、思い切って肌見せに挑戦♡ プリーツスカートは着回し。シアーリボンブラウス 13,200円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 バッグ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate オトナのTシャツコーデ オンナみ小物をあわせることで、Ｔシャツのカジュアル感を中和。 プリーツスカートは着回し。ロゴTシャツ 8,250円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ゴールドネックレス 1,760円、バラネックレス 2,390円／ともにNADIA FLORES EN EL CORAZON ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）バッグ 13,900円、お花チャーム 2,900円／ともにチャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）パンプス 9,900円／RANDA 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉