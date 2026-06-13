男のコウケアイテムの定番♡ 上品な印象が手に入る「プリーツスカート」着回しコーデ
男のコウケアイテムの定番♡ 上品な印象が手に入る「プリーツスカート」着回しコーデ
男のコを落とすためには、テクだけじゃなくて、お洋服の仕掛けも必要不可欠！そこで今回は、中川紅葉とともに、清楚ガーリーな王道アイテム「プリーツスカート」の着回しコーデを4つご紹介します。ガーリーにもスクール風にも着こなせる優れものです♡
Item着回すアイテムはこちら♡
プリーツスカート
プリーツミニで清楚ガーリーに変身
シンプルで使い勝手◎な万能プリーツ。シャツやカーディガンとあわせれば、スクールガールコーデが完成♡ 細めのプリーツで、きゃしゃ効果も期待。
Cordinate 上品見えするトレンドスタイル
アイシーなパステルブルーのカーディガンとグレーのスカートで、清楚な印象に。
Cordinate 個性派トラッドコーデ
ネオンなライムカラーのトップスをアクセントにして、夏気分マシマシ。
Cordinate モテ要素満載ガーリーコーデ
男のコウケを狙いたい日は、思い切って肌見せに挑戦♡
Cordinate オトナのTシャツコーデ
オンナみ小物をあわせることで、Ｔシャツのカジュアル感を中和。
撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉
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