タオルは多少ゴワゴワしていても使い続けがちですよね。「ジメジメした梅雨こそ、タオルを見直す絶好のタイミング」と話すのは、元祖節約主婦として知られる若松美穂さん（50代）。新しいタオルへの入れ替えとサイズの選び方、そして使い終わったタオルの活かし方を紹介します。

1：タオルを3COINSのものに総入れ替え

タオルは「まだ使える」「困っていない」と交換をつい先のばしにしてしまいがちです。わが家はゴワゴワのタオルが好きな人が多いゆえ、なおのこと。

【写真】フェイスタオルとミニバスタオルの大きさ比べ

ただ、今の時季から気になるのが、洗濯物の乾きにくさやタオルのにおい。毎日使うものなので適度に見直しは必要です。わが家ではまさに今が入れ替えタイミング。室内干しが増える梅雨こそ、タオルを見直しています。

●青や白のタオルでさわやかに過ごす

今回は3COINSの「オーガニックコットンフェイスタオル（34×82cm・550円）」に入れ替えました。白以外にも赤や黄、緑など、カラーバリエーションが豊富です。

これまではベージュやグレー系を使っていましたが、気分転換にブルーと白をチョイス。新しいものと古いものの区別がつきやすくて便利でした。タオルの色が変わるだけで、洗面所の雰囲気がさわやかになる予想外の収穫もありました。

ちなみにこちらのタオルにはハンガーループがついていました。洗面所やキッチンのちょっとしたフックにかけて使えますよ。

2：お風呂場はフェイスタオルからミニバスタオルに変更

子どもが家を出たのを機に、洗濯のラクさを求めてバスタオルは封印。フェイスタオルだけにしたことがあります。洗濯物の量は減りましたし、干しやすくて乾きやすくなったのは事実です。

ただ、体が大きめの夫には少しものたりない。たまに泊まりにくる娘も、長い髪をくるりと巻くことができるバスタオル派でした。

そこで、体格がよい人でもタオル1枚ですむよう、コストコの「ふんわりボリュームミニバスタオル（40cm×100cm・3枚組・2098円）」を購入しました。比べてみると、やや横幅が広めのサイズ感。夫にも娘にも好評でした。

タオルを収納するスペース自体は変わらないので、フェイスタオルの数を減らしつつ入れ替えました。

3：役目を終えたタオルも最後まで活かす

新しいタオルを買うと同時に、古いタオルは掃除用のウエスに変えています。

ウエスをつくるときは、大きめのゴミ袋の中でハサミを入れるのがおすすめ。切ったときに出る細かい繊維が袋の中にとどまってくれるので、あと片付けもラクです。

古いタオルは玄関でも活躍します。玄関に敷いて靴裏の水分や汚れを吸わせたり、傘から落ちる水滴を受けたり。そのまま手放せるので、気兼ねなく使えます。

毎日使うタオルだからこそ、選び方や使い方を少し見直すだけで暮らしは快適になりました。梅雨から夏にかけてのこの時季、今年も気持ちよくタオルを使える環境を整えて、ジメジメした季節を乗りきりたいと思います。