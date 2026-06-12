ココリコ遠藤章造、納車を報告 新愛車のSUVをお披露目「でかいね！カッコイイね！」 乗り心地も明かす
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。納車を報告し、新しい愛車をお披露目した。
【動画】「でかいね！カッコイイね！」納車された新型SUVを披露する遠藤章造 ※3分35秒頃〜
遠藤が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルYL（Model YL）』。4月末に購入者への納車がスタートしたばかりの新作だ。
ミッドサイズSUV『Model Y』をさらに進化させた6人乗りオールラウンドSUVモデルで、運転しやすさ・実用性・安全性という基盤を維持しつつ、有効スペースを最大化した広々とした空間やプレミアム3列シート設計など、利用シーンを拡大した1台となっている。車両本体価格は、税込み749万円から。
遠藤は、とんねるず・木梨憲武（64）から譲り受けた愛車の光岡自動車『Buddy（バディ）』は所持し続けていることを説明し、「ガソリン車も置きつつ、いわゆるEVのこのテスラも乗ってみようかなと思います」と話した。
白いボディの新車と対面した遠藤は、「でかいね！カッコイイね！やっぱね！」とテンション高めにリアクション。「スーパーアナログ人間の僕が乗れるのかな？」と不安も漏らしつつ、担当者に操作を教えてもらいながら実際に運転し、「なめらか〜」と乗り心地の良さを伝えていた。
コメント欄には「すご〜い」「納車おめでとうございます」「テスラは使えば使うほど、アップデートすればするほど、大好きになってしまうのがテスラです!!」「テスラlife楽しんで下さい！」「何が良いか、また教えてください」などと、さまざまな声が寄せられている。
【動画】「でかいね！カッコイイね！」納車された新型SUVを披露する遠藤章造 ※3分35秒頃〜
遠藤が購入したのは、テスラの新型SUV『モデルYL（Model YL）』。4月末に購入者への納車がスタートしたばかりの新作だ。
ミッドサイズSUV『Model Y』をさらに進化させた6人乗りオールラウンドSUVモデルで、運転しやすさ・実用性・安全性という基盤を維持しつつ、有効スペースを最大化した広々とした空間やプレミアム3列シート設計など、利用シーンを拡大した1台となっている。車両本体価格は、税込み749万円から。
白いボディの新車と対面した遠藤は、「でかいね！カッコイイね！やっぱね！」とテンション高めにリアクション。「スーパーアナログ人間の僕が乗れるのかな？」と不安も漏らしつつ、担当者に操作を教えてもらいながら実際に運転し、「なめらか〜」と乗り心地の良さを伝えていた。
コメント欄には「すご〜い」「納車おめでとうございます」「テスラは使えば使うほど、アップデートすればするほど、大好きになってしまうのがテスラです!!」「テスラlife楽しんで下さい！」「何が良いか、また教えてください」などと、さまざまな声が寄せられている。