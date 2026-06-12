ディズニー中国人観光客向け“闇VIPツアー”横行か　SNSで格安募集、公式が注意喚起　USJでも　専門家「摘発難しい」

東京ディズニーリゾートは11日、中国人旅行者向けに中国のSNS上で掲載されている非公式のプライベートVIPツアーについて注意を呼びかけた。無許可の営利案内や商業撮影などをうたい、公式より格安で客を募る広告が確認されている。

中国SNSに格安の“非公式ツアー広告”

連日、多くの人でにぎわう東京ディズニーリゾート。夢の国へと向かう人たちが集まるJR舞浜駅。

来園者の約15％が海外からの旅行客だという。駅前には多くの中国人観光客の姿があった。

中国人観光客：

ディズニーシーに行きたい。アナと雪の女王とラプンツェルのランタンを見たい。

中国人観光客：

ランドに行く。日本は初めてだからパークをこの目で見たい。

ところが今、こうした中国から訪れる来園者をめぐり、物議を醸す事態が起きていた。

東京ディズニーリゾートの公式ホームページに11日、「非公式のプライベートツアーにご注意ください」との文章が掲載された。

そこで取材班が中国のSNSを検索すると…。

取材班：

中国のSNSを見てみますと、東京ディズニーリゾートの非公式ツアーが掲載されています。VIPと書かれているのが分かります。

投稿されていたのは、中国人旅行者に向け、東京ディズニーランドやシーを案内するとうたう非公式の“闇ツアー広告”だった。

パークを運営するオリエンタルランドは、園内での無許可の営利活動や商業目的の撮影などを禁じている。

ところが、ディズニーキャラクターや園内の写真などを無断使用したとみられる闇ツアーの広告画面にはこう書かれていた。

中国のSNSより：

東京ディズニー8時間執事サービス。子どもの世話、写真撮影、お買い物サポート、専用車で往復出迎えます。格安プライベートVIPツアー、パレードの観覧席も先取りします。

公式サイトが禁止しているサービス内容がずらりと並んでいた。その多くには「プライベートVIPツアー」と記載されている。

東京ディズニーリゾートの公式サービスには、専属ガイドが園内を案内するプライベートVIPツアーがあり、その名称によく似ている。

テーマパーク経営に詳しい明治大学兼任講師・中島恵さん：

（Q.本来のプライベートVIPツアーとは？）待ち時間がとても短くて、いろんなアトラクションやショー・パレードを良いエリアに座って鑑賞できます。さらにパーク内やディズニーホテル内のレストランで、ほとんど待たずに優先的に座ることができます。

公式サービスのプライベートVIPツアーは、ツアー定員10人までで44万円から66万円。

一方、中国人旅行者向けの“闇VIPツアー”は1人あたり約4万7000円で、公式に比べ格安価格だ。

広告のコメント欄には、多くの問い合わせが寄せられていた。

旅行者：

6月23日、大人3人子ども1人でいくらですか？

業者：

ごめんなさい。23日は予約済みで22日は空いています。

中国人観光客：

上海ディズニーでもやってるのは知ってる。認められてないのは知ってる。

業者は取材拒否 同様の“闇ツアー”USJでも

取材班が“闇VIPツアー業者”の1つに問い合わせてみた。

業者：

写真撮影やルートなどは全部プランを立てます。値段は1900元（約4万5000円）です。

取材班：

公式ホームページで営利目的のガイドはダメだと。

業者：

怖がる必要はない。ああいうのは形だけ、心配しなくていい。

取材班：

フジテレビなのですが、取材はできますか？

業者：

取材はお断りだ。

取材を依頼すると、ブロックされてしまった。

“闇VIPツアー”について東京ディズニーリゾートは「トラブルになる可能性があるため、ご利用にならないようお願いいたします」としている。

さらに同様の“闇ツアー”は、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでも横行していた。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン​公式HPより：

これらは当社とは一切関係がなく、当社が禁止している商行為です。プライベート・ツアーをご希望の際は、必ず当社公式WEBサイトよりお申し込みください。

専門家は、“闇ツアー”は発見しても「友達だ」などと言い逃れされる恐れがあり、摘発が難しいと指摘する。

テーマパーク経営に詳しい明治大学兼任講師・中島恵さん：

悪質ですね。ディズニーのブランドや築いてきた財産を使って中国人が商売している。しばらくは、いたちごっこが続くと思います。

（「イット！」6月11日放送より）