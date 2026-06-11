【PLA MAX PX-20 VF-1J スーパーファイターバルキリー マックス＆ミリア 銀河最強セット】 12月 発売予定 価格：11,000円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX-20 VF-1J スーパーファイターバルキリー マックス＆ミリア 銀河最強セット」を12月に発売する。価格は11,000円。

本商品はTVアニメ「超時空要塞マクロス」よりマックスことマクシミリアン・ジーナスとミリア・ファリーナ・ジーナスが搭乗するスーパーパックを装着したVF-1Jファイターバルキリーを1/72スケールプラモデル化したもの。

本キットでは2機セットとなっており、翼下兵装として「反応弾」×6が2機分付属し「超時空要塞マクロス」第27話「愛は流れる」のシーンを再現することができる。

頭部はJ型となっており、大気圏外仕様パイロットスーツを装着した「マクシミリアン・ジーナス」「ミリア・ファリーナ・ジーナス」の着座姿勢フィギュアが付属する。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップにて予約・購入すると特典として「銀河最強デカールフォルダー」が付いてくる。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「銀河最強デカールフォルダー」

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