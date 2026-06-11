バーガー・ワン（東京都港区）のハンバーガーショップ「ゼッテリア」が、牛カルビの濃厚な味わいと、日向夏の爽やかな酸味という対照的なおいしさを楽しめる「ニンニク牛カルビバーガー」「日向夏タルタルチキンバーガー」など新商品4種を6月17日から期間限定で販売します。

【ヤバイ！】「牛カルビバーガー」「日向夏タルタルえびバーガー」もボリューミーでおいしそう！ 新商品4種を一挙に見る！

「ゼッテリア」では、同日から「夏バーガーフェア」を実施し、新商品4種がラインアップ。「ニンニク牛カルビバーガー」「日向夏タルタルチキンバーガー」のほか、「牛カルビバーガー」「日向夏タルタルえびバーガー」も新登場します。

「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100％のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉と、ホクホクに揚げたニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピングし、旨辛ソース、レタス、マヨネーズなどが味わえるスタミナ満点の一品です。価格は620円（以下、税込み）。

「日向夏タルタルチキンバーガー」は、しょうゆベースのタレにつけ込んで揚げたビッグチキンに、日向夏の果汁を使用した特製日向夏ソースを絡め、タルタルソースやシロップ漬けの日向夏のピールなどとともに、なめらかな食感のバンズで挟んだ一品。日向夏の優しい酸味とほのかな苦みが広がる、さっぱりとした味わい。590円。

「牛カルビバーガー」はビーフ100％のパティに、甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉、レタス、マヨネーズを加えたバーガーで、590円。

「日向夏タルタルえびバーガー」はプリプリサクサク食感のえびパティに、特製日向夏ソース、タルタルソース、レタスなどをバンズでサンドしたメニュー。590円です。