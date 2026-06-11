Toshl、新アルバム『IM A SINGER VOL.4』全収録曲発表 GLAY・HISASHI参加の「紅蓮の弓矢」カバーも収録
Toshlが7月1日にニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリース。同アルバムの収録曲と曲順が発表された。
【画像】ほしい！Toshlの特製ステッカーサンプル
同アルバムには、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」のカバーや、5月に配信リリースされたボカロP・さたぱんPの作詞作曲による新曲「ブチかませ」など全10曲を収録。「紅蓮の弓矢」のカバーでは、GLAYのHISASHIがギターで参加していることも発表された。激しくも抒情的なギターが、楽曲に壮大かつ華やかな彩りを添えている。
初回限定盤のBlu-rayには、オリジナル曲「煌めきは風」「運命の閃光」のそれぞれの弾き語りライブ映像のほか、「Toshl SELF LINER NOTES OF “IM A SINGER VOL.4”」と題したコメント映像、「ブチかませ」のミュージックビデオを収録。また、アルバム初回封入特典となる特製ダイカットステッカーのサンプル画像も公開された。
10日に発売された雑誌『ヤング・ギター』7月号では、同アルバムに関するインタビュー記事も掲載されている。
■NEW ALBUM『IM A SINGER VOL.4』 全10曲収録 ※初回限定盤、通常盤共通
1.愛をとりもどせ!!
2.紅蓮の弓矢
3.ミックスナッツ
4.ムーンライト伝説
5.魂のルフラン
6.secret base 〜君がくれたもの〜
7.虹
8.ブチかませ
9.運命の閃光
10.煌めきは風
【画像】ほしい！Toshlの特製ステッカーサンプル
同アルバムには、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ「愛をとりもどせ!!」のカバーや、5月に配信リリースされたボカロP・さたぱんPの作詞作曲による新曲「ブチかませ」など全10曲を収録。「紅蓮の弓矢」のカバーでは、GLAYのHISASHIがギターで参加していることも発表された。激しくも抒情的なギターが、楽曲に壮大かつ華やかな彩りを添えている。
10日に発売された雑誌『ヤング・ギター』7月号では、同アルバムに関するインタビュー記事も掲載されている。
■NEW ALBUM『IM A SINGER VOL.4』 全10曲収録 ※初回限定盤、通常盤共通
1.愛をとりもどせ!!
2.紅蓮の弓矢
3.ミックスナッツ
4.ムーンライト伝説
5.魂のルフラン
6.secret base 〜君がくれたもの〜
7.虹
8.ブチかませ
9.運命の閃光
10.煌めきは風