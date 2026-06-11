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茂木健一郎「個性とは最適化されていないもの」不器用な生き方を全肯定

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「最適化されていない人生でも、自信を持って生きよう！」を公開した。動画では、昨今の「コスパ・タイパ」を重視する風潮に対し、「個性」と「最適化」の関係性について独自の視点から持論を展開している。



茂木氏は冒頭から「個性ってすごく大事だと思う」と切り出し、絵や字の「上手い・下手」を例に挙げて説明を始めた。プロの世界で評価される「上手い絵」は、技術が磨かれることで一つのあり方に「収束していく」と指摘。一方で、下手な絵や字は何にも収束しておらず、「最適化されていない状態」だと語った。その上で「個性とは最適化されていないもの」と定義し、不完全さの中にこそその人らしさが現れると説明している。



さらに、この論理は人間の生き方にも当てはまると強調。「コスパ、タイパのいい人生ってあるかもしれないけど、みんながそうなったらつまらない」と述べ、社会全体が最適化を追い求めることで「モノカルチャーになってしまう」と強い懸念を示した。「行き過ぎるとダメになっちゃうからある程度はあってもいい」と前置きしつつも、不器用な生き方であっても一生懸命取り組んでいる結果であれば「それでいい」と全肯定している。



また、社会全体に様々な個性による「バリエーション」が存在することの意義にも言及した。世の中に最適化されていない多様な生き方があるからこそ、何らかの環境変化が起きた際に「今まで最適化されてなかったやつが『これいいね』ってなるかもしれない」と、多様性が持つ強さを説いた。



最後に茂木氏は、改めて「個性とは最適化されていないものなんだよな」と結論づけ、「みんなも自信を持って最適化されない人生を生きようぜ」と視聴者に向けて力強いメッセージを送り、動画を締めくくった。