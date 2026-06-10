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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「ポイ活は【投資の手段】キャンペーン攻略で入金力を上げろ アプラスカード リボ攻略」を公開した。動画では、敬遠されがちなリボ払いのキャンペーンを安全に攻略し、投資の元手を増やす具体的な手順を解説している。



ポイ活をお金集めゲームであり「投資の種を増やす手段」だと位置づけるネコ山は、アプラスカードの「リボかえる」に事前登録し、条件を満たすことで2,200円相当のポイントがもらえるキャンペーンを取り上げた。しかし、ポイント付与の条件には「リボルビング払い手数料が含まれていること」と明記されており、結局お金を取られて損をしてしまうのではないかという疑問が生じる。



この問題に対し、ネコ山は手数料を「1円」に抑える裏ワザを提示した。具体的な手順として、対象のクレジットカードで電子マネーなどに5万円をチャージする。その後、明細に反映された直後に電話やWEB申し込みを通じて大部分を繰り上げ返済し、追加で「100円」をチャージして少額残高を放置する。これにより、発生する手数料を最小限に留めつつ、確実にキャンペーン条件をクリアできると語る。



さらに、獲得したポイントは共通ポイントに交換し、新NISA口座での投資に回すスキームも紹介。動画後半では、視聴者から寄せられた「クレジットカードでのチャージ時に電話認証を求められてつまずいた」という相談にも回答し、別アプリを経由した登録やAIチャットを活用した回避策など、実践的なトラブルシューティングも展開している。



リボ払いというリスクのあるシステムも、ルールを熟知して立ち回ることで資産形成の強力な武器になる。目先のポイント獲得にとどまらず、手堅く投資の入金力を高めたい人にとって、多くの気づきが得られる内容となっている。